Zirveye damga vurdu! Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek çıkış
Dünya

Zirveye damga vurdu! Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek çıkış

Zirveye damga vurdu! Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail\'i küplere bindirecek çıkış
07.12.2025 15:09
Zirveye damga vurdu! Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail\'i küplere bindirecek çıkış
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey bürokratlarından Manal Radwan, reforma ihtiyaç duyanın Filistinliler olmadığını; tam tersine, iki devletli çözümü reddedip Müslümanlara saldırarak barışı engelleyen İsrail hükümeti olduğunu söyledi. Radwan "İsrail hükümeti yetkilileri sürekli olarak Filistinlilere, Araplara ve Müslümanlara karşı kışkırtmalarda bulunuyor. Barış yapmak için karşımızda bir ortak olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey bürokratlarından Manal Radwan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen forumda konuştu.

"FİLİSTİNLİLER SON 30 YILDIR REFORM YAPIYOR"

Filistin Yönetimi'nin reformlarına değinen Radwan, "Filistinliler son 30 yıldır reform yapıyorlar. Başkan Mahmud Abbas da Filistinliler için iyi olacağını düşündüğü sağlam bir reform planı ortaya koydu." dedi.

"İHTİYACIMIZ OLAN REFORMDAN GEÇMİŞ BİR İSRAİL HÜKÜMETİ"

Suudi Arabistan olarak, bu plana destek verdiklerini söyleyen Manal Radwan, "Suudi Arabistan elbette bu konuda kararlıdır. Biz de Filistin Yönetimi ile her gün reform planına yardımcı olmak için çalışıyoruz. Ancak sürdürülebilir barışı ve güvenliği sağlamak, bu çatışmaya son vermek, Başkan Trump'ın 20 maddelik barış planını hayata geçirmek ve BM Güvenlik Konseyi kararını uygulamak için ihtiyacımız olan şey, reformdan geçmiş bir İsrail hükümetidir.

"KARŞIMIZDA BARIŞ İÇİN BİR ORTAK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

İsrail hükümeti iki devletli çözüme karşı çıkıyor. İsrail hükümeti yetkilileri sürekli olarak Filistinlilere, Araplara ve Müslümanlara karşı kışkırtmalarda bulunuyor. Barış yapmak için karşımızda bir ortak olduğunu düşünmüyoruz. Hatta sürdürülebilir bir ateşkes için bile bir ortağımız yok. İşte görmeyi umduğumuz gerçek ve önemli reform bu" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    İsrail laftan değil güçten anlar, İslam birliği kurulmalı ve israile gereken ders verilmelidir. bu anak TC önderliğinde olur… 47 32 Yanıtla
  • hatay123 hatay123:
    Yarın reisin bunları söylediğin için seni içeri attırır nasılsa bin Selman Yahudi çocuğu... 22 4 Yanıtla
