Zoran Milanovic, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Olarak İkinci Dönemine Yemin Etti

Dünya

HIRVATİSTAN'da 12 Ocak'ta yapılan seçimde Cumhurbaşkanı seçilen Zoran Milanovic, ikinci dönemi için yemin etti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemin törenine eski cumhurbaşkanları, askeri yetkililer, dini temsilciler, büyükelçiler, Milanovic'e destek veren siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Zoran Milanovic, cumhurbaşkanlığı yemininin ardından yaptığı konuşmada, devlet kurumlarının vatandaşların huzur ve güvenini sağlamakla görevli olduğunu söyledi. Milanovic, "Kötü zamanlarda maddi ve manevi yönden sarsılmamamızı, refah zamanlarında ise gerçekle ve sağlam zeminle temasımızı sürdürmemizi sağlayacak hukuki ve sosyal mekanizmaların kurulması ve iyileştirilmesi gerekiyor. Ülkemizin sadece biz tarafından önemsendiğini, bizden başka kimsenin önemsemediğini düşünüyorum. Diğer devletler ve milletler, genellikle bize kötülük dilemez ve aleyhimize çalışmazlar. Ancak kendi çıkarları ile bizim iyiliğimiz arasında bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında, dostlarımız ve müttefiklerimiz bile daima kendi çıkarlarını tercih edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki eğitim kalitesinin, sağlık, adalet sisteminin tesisinin kendileri için önemli olduğunu aktaran Milanovic, gayrisafi milli hasılanın artmasına rağmen birçok vatandaşın ekonomik sorunlar çektiğini, bunlarla ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.