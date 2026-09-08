Ege Maden İhracatçıları Birliği 15 firmayla Taşkent\'te doğal taş pazarını güçlendirecek

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Ege Maden İhracatçıları Birliği organizasyonunda düzenlenen “ Özbekistan Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti”, 7-10 Eylül 2026 tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilecek.

ALİMOĞLU: “2026-2030 STRATEJİK PLANIMIZIN İLK ADIMINI ÖZBEKİSTAN’DA ATIYORUZ”

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Özbekistan’ın büyük ölçekli projeleri ve hız kazanan altyapı yatırımlarıyla Türk doğal taş sektörü açısından stratejik bir pazar hâline geldiğini söyledi.

Alimoğlu, “Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak hazırladığımız 2026-2030 stratejik planımızın ilk ve en önemli adımını Özbekistan’da atıyoruz. Orta Asya’nın parlayan yıldızı Özbekistan, vizyoner projeleri ve güçlü altyapı hamleleriyle Türk doğal taş sektörü için büyük fırsatlar barındırıyor. Yeni dönem stratejimizin başlangıcını bu yüksek potansiyelli pazarda yaparak ihracatçılarımız için kalıcı ve uzun vadeli iş birliklerinin temelini atmayı hedefliyoruz.” dedi.

MADEN İHRACATINDA 1,5 MİLYAR DOLARLIK HEDEF BEŞ AY ÖNCEDEN AŞILDI

Son bir yıllık ihracatını yüzde 11 artışla 1 milyar 519 milyon dolara taşıyan Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2026 yılı sonu için belirlediği 1,5 milyar dolarlık hedefi beş ay önceden aştı. Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 38 artırarak 148 milyon dolarlık bir performans sergileyen EMİB, Özbekistan Sektörel Ticaret Heyeti ile Orta Asya pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

YENİ TAŞKENT PROJESİ DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNE BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR

Son yıllarda hayata geçirilen ekonomik reformlar, altyapı yatırımları ve kentsel dönüşüm projeleriyle Orta Asya’nın önemli çekim merkezlerinden biri hâline gelen Özbekistan, Türk doğal taş üreticileri için yüksek potansiyelli bir hedef pazar konumunda bulunuyor.

Özellikle başkentin çehresini değiştirmesi beklenen ve 20 bin hektarlık alanda hayata geçirilen mega ölçekli “Yangi Tashkent” (Yeni Taşkent) kentsel gelişim projesi; kamu binaları, iş merkezleri, oteller, kültür kompleksleri ve nitelikli konut projeleriyle büyük bir yapı malzemesi talebi oluşturması ve Özbekistan genelinde devam eden imar/altyapı yatırımları; mermer, traverten, granit ve işlenmiş dekoratif taş ürünleri açısından önemli bir pazar potansiyeli sunuyor. Türk doğal taşının estetik kalitesi, zengin ürün çeşitliliği, mimari projelere uyumu ve Türkiye’nin Özbekistan’a yönelik lojistik avantajı, Türk firmalarına bölgedeki projelerde önemli fırsatlar sunuyor.

15 TÜRK FİRMASI ÖZBEK ALICILARLA BULUŞACAK

Sektörel ticaret heyeti kapsamında Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi 15 doğal taş firması; Özbekistanlı karar vericiler, iş insanları, mimarlar ve ana yüklenici inşaat firmalarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Türk ihracatçıları, başta Yangi Tashkent olmak üzere ülkede devam eden stratejik projelerin tedarik zincirinde yer almayı ve Orta Asya pazarında uzun vadeli ticari ortaklıklar kurmayı hedefliyor.