1. Uluslararası Eğitim Kongresi Başvuru Sonuçları Açıklandı

ONURSAL Başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Eğitim Kongresi'nin başvuru sonuçları açıklandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama sürecine ilişkin verileri analiz etmek, modelin etkinliğini değerlendirmek, öğretmenler ve öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasına yönelik öneriler geliştirmek amacıyla düzenlenmesi planlanan 1'inci Uluslararası Eğitim Kongresi, 3-4 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek. Bu kapsamda, modeli uygulayan öğretmenler ile bu alanda akademik çalışma yürüten araştırmacılar tarafından gönderilen bildiriler, Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından çift kör hakem yöntemiyle değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan bildiriler, Kongre'de sözlü ya da poster sunumu olarak yer almaya hak kazandı. Kabul edilen bildiriler arasından sözlü sunum yapacak katılımcılar, eş zamanlı oturumlarda 15 dakikalık sunumlar gerçekleştirecek. Poster bildirileri ise kongre alanında sergilenecek.