11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali sona erdi - Son Dakika
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Eğitim

11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali sona erdi

11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali sona erdi
23.05.2025 17:18  Güncelleme: 17:29
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Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Festivalde yurt içinden ve yurt dışından birçok şair katıldı ve 3 gün boyunca okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Festival kapsamında, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik bir şiir yarışması da düzenlendi ve 300 başvuru alındı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, bugün düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. 21 Mayıs'ta Aydos Kalesi'nde başlayan festivale yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda şair katıldı. 3 gün süren festival boyunca şairler, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali sona erdi

"ŞİİRE GÖNÜL VEREN GENÇLERİMİZİ KUTLUYORUM"

Festivale genç şairlerin dahil edilmesini çok kıymetli bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz, "Bugün aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Belediye Başkanımızın eğitim, spor, kültür ve sosyal faaliyetler çalışmalarına takdir ediyoruz. Şiir yarışmasına 300 gencimizin katılması oldukça güzel. Yazma cesaretini göstermek büyük teveccüh. Ayrıca festivale uluslararası nitelik kazandırarak yurt dışından da şairlerin misafir edilmesi bir gurur kaynağıdır. İnşallah buradaki şiirleri Sn. Cumhurbaşkanımıza sunma fırsatımız da olacak. Festivalde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Ali Tombaş olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali sona erdi

"GENÇ ŞAİRLERİN YETİŞMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Genç şairlerin yetişmesini önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Bu sene festival kapsamında bir ilke imza attık ve öğrenciler arasında şiir yarışması düzenledik. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri kapsayan şiir yarışmasına 300 başvuru geldi. Bu hem gurur verici hem de umut verici. Uzman jüri heyetimiz tarafından dereceye giren öğrencilerimize de ödüllerini verdik. İnanıyorum ki bugün bu yarışmaya katılanlar, gelecekte bu festivale konuk şair olarak katılacaklar. Bu vesileyle festivalimize katkı sunan tüm şairlerimize, misafirlerimize ve kıymetli öğrencilerimize bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali sona erdi

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Şiir yarışması kapsamında dereceye giren isimler ise şöyle:

11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali sona erdi

Ortaokul kategorisinde;

  • Defne Onur 1'inci,
  • İlayda Nur Taşpınar 2'nci,
  • Elif Merve Şabanfakı 3'üncü oldu.
  • Mansiyon Ödülü'nü ise Songül Yıldırım ve Atakan Uzunmehmet aldı.
  • Lise kategorisinde;
  • Beyan Türk 1'inci,
  • Medine Güneş 2'nci,
  • Vildan Büktel 3'üncü oldu.
  • Mansiyon ödüllerini Cemre Aleyna Kesgin ve Sultan Sancakdaroğlu aldı.
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Ali Tombaş, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali sona erdi - Son Dakika

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