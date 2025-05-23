11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali sona erdi

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, bugün düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. 21 Mayıs'ta Aydos Kalesi'nde başlayan festivale yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda şair katıldı. 3 gün süren festival boyunca şairler, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

"ŞİİRE GÖNÜL VEREN GENÇLERİMİZİ KUTLUYORUM"

Festivale genç şairlerin dahil edilmesini çok kıymetli bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz, "Bugün aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Belediye Başkanımızın eğitim, spor, kültür ve sosyal faaliyetler çalışmalarına takdir ediyoruz. Şiir yarışmasına 300 gencimizin katılması oldukça güzel. Yazma cesaretini göstermek büyük teveccüh. Ayrıca festivale uluslararası nitelik kazandırarak yurt dışından da şairlerin misafir edilmesi bir gurur kaynağıdır. İnşallah buradaki şiirleri Sn. Cumhurbaşkanımıza sunma fırsatımız da olacak. Festivalde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Ali Tombaş olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"GENÇ ŞAİRLERİN YETİŞMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Genç şairlerin yetişmesini önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Bu sene festival kapsamında bir ilke imza attık ve öğrenciler arasında şiir yarışması düzenledik. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri kapsayan şiir yarışmasına 300 başvuru geldi. Bu hem gurur verici hem de umut verici. Uzman jüri heyetimiz tarafından dereceye giren öğrencilerimize de ödüllerini verdik. İnanıyorum ki bugün bu yarışmaya katılanlar, gelecekte bu festivale konuk şair olarak katılacaklar. Bu vesileyle festivalimize katkı sunan tüm şairlerimize, misafirlerimize ve kıymetli öğrencilerimize bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Şiir yarışması kapsamında dereceye giren isimler ise şöyle:

Ortaokul kategorisinde;