2026 MEB AGS Sonuçları Yeniden Açıklandı
2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları, ÖSYM üzerinden erişime sunuldu.
Revize edilen 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sonuçları yeniden ilan edildi.
2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın, 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarını değerlendirme işlemleri yeniden düzenlenerek tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçları saat 15.30'da kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden yeniden erişime açıldı.
Kaynak: İHA
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