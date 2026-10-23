25 Ekim KPSS Ortaöğretim sınavı öncesi koordinasyon toplantısı ve eğitim yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

25 Ekim KPSS Ortaöğretim sınavı öncesi koordinasyon toplantısı ve eğitim yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
25 Ekim KPSS Ortaöğretim sınavı öncesi koordinasyon toplantısı ve eğitim yapıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 Ekim'de yapılacak Ortaöğretim KPSS öncesinde sınav hazırlıkları ve tedbirler koordinasyon toplantısında ele alındı. Toplantının ardından bina sınav sorumluları ve yardımcılarına sınav uygulama esasları ve olası aksaklıklara karşı bilgilendirme yapıldı.

25 Ekim'de yapılacak Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde, sınav hazırlıkları ve alınan tedbirler koordinasyon toplantısında ele alındı. Toplantıda, sınavın güvenli ve düzenli yürütülmesi için kurumlar arasında sağlanacak koordinasyon ve sınav günü uygulanacak tedbirler üzerinde duruldu.

Koordinasyon toplantısının ardından bina sınav sorumluları ve yardımcılarının katılımıyla sınav eğitimi düzenlendi. Eğitimde, sınav uygulama esasları, görevlilerin görev ve sorumlulukları ile sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Sınavın kurallara uygun yürütülmesi ve olası aksaklıkların önüne geçilmesi için görev dağılımı ve uygulama süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Aydın, İl Jandarma Komutanı Aydoğan Karasu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Ekinay, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, İl Nüfus Müdürü Sakine Öz, ÖSYM Koordinatörlüğü İdari Sorumlusu Özkan Oflaz katıldı.

Kaynak: İHA
GüvenlikGüncelEğitimKPSSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Altında sert düşüş Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed’de Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de
Çapa’daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar 56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
11:58
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak adım
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım
11:52
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
11:48
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
11:20
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 2 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 12:17:17. #.0.2#
SON DAKİKA: 25 Ekim KPSS Ortaöğretim sınavı öncesi koordinasyon toplantısı ve eğitim yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei