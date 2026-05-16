Çermik'te 13 bin çocuk kitap fuarına akın etti
Çermik'te 13 bin çocuk kitap fuarına akın etti

Çermik'te 13 bin çocuk kitap fuarına akın etti
16.05.2026 11:07  Güncelleme: 11:11
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 45 yazar, 107 yayınevi ve 350 bin eserin yer aldığı 6.'sı düzenlenen kitap fuarına 13 binden fazla çocuk ilgi gösterdi.

İlçede, 11-17 Mayıs tarihlerinde "6. Çermik Kitap Fuarı" düzenlendi. 45 yazar, 107 yayınevi ve 350 binden fazla eserin yer aldığı fuara, en çok ilgiyi çocuk okuyucular gösterdi. 13 binden fazla öğrencinin ilgi gösterdiği fuar, bugün sona eriyor.

Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, İHA muhabirine, bu yıl 6.'sını düzenlemiş oldukları Çermik Sanat ve Kültür Festivaline yaklaşık 45 yazar, 107 yayınevi ve 350 bin eserin alanda mevcut olduğunu söyledi. Tahmini olarak 13 bin öğrencinin alanı ziyaret edeceğini belirten Baran, yazarlarla söyleşi ve imza programı olduğunu ifade etti.

Baran, ayrıyeten akşamları belediye önünde etkinlikleri olduğunu aktararak, "Programımız, çok renkli ve çok güzel geçiyor. Kitap fuarımız ayın 11-17 arası yapılıyor. Hedefimiz, okurla yazarı bir araya getirmek. Çocuklarımıza okuma alışkanlığını sevdirmek. İleride yazar olma imkanı sunmak. Çocuklarımızın gönüllü olması için bu işe zemin oluşturuyoruz" dedi.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Çermik Belediyesi olarak 6. Kitap Fuarını yaptıklarını, bu işlerin sadece kitap fuarıyla kalmadığını değerlendirdi. Yazarlar, söyleşiler, hepsi etkinliklerin içinde olduğunu kaydeden Başkan Karamehmetoğlu, "İlçem için mutluyuz. Kitap okumak gençlere ilham verdiğini düşünüyoruz. Belediye olarak elimizden gelen imkanları ilçemiz, gençlerimiz için sarf ettik. Tabii ki bu, bir ekip işidir. Kaymakamımız, milli eğitim, milli eğitim camiası, belediye olarak bir bütün olarak düşünüyoruz. Onun için büyük bir emek sarf ediliyor" diye konuştu.

Öğrencilerden Semanur Çoban, fuara okuma kitabı ve yapboz almaya geldiğini söyledi.

Öğrencilerden Asmin Karacadağ ise fuarda kitapların satıldığını belirterek, "Çocuklar için oyuncaklar satılıyor. Buraya imza için yazarlarımız geliyor. Çermik için önemli bir etkinlik oluyor. Çocukların kitaplara ilgi duyması bizim de hoşumuza gidiyor. Okumak çok önemli. Bu nedenle kitap fuarının yapılması da önemli" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

