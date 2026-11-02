54 üniversiteden rektör ve koordinatörler Selçuk Üniversitesi çalıştayında buluştu

54 üniversiteden rektör ve araştırma koordinatörleri Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen 5. Yükseköğretimde Araştırma Ekosistemi ve Yönetişim Çalıştayı'nda buluştu.

Yükseköğretimde araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi ve üniversitelerde üretilen bilginin sanayiyle buluşturulması amacıyla düzenlenen 5. Yükseköğretimde Araştırma Ekosistemi ve Yönetişim Çalıştayı, Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üniversite-Sanayi İşbirliği Eylem Planı doğrultusunda Selçuk Üniversitesi Araştırma Dekanlığı Koordinatörlüğü (ARDEK) tarafından düzenlenen çalıştayın açılış programı, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde yapıldı. Kamu, üniversite ve sanayi temsilcilerini bir araya getiren programda; sağlık teknolojileri, tarımda dijital dönüşüm, savunma sanayisi, uluslararası araştırma ekosistemleri ve araştırma dekanlıklarının iyi uygulamaları ele alınıyor.

Rektör Yılmaz, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekti

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, açılış konuşmasında üniversite-sanayi iş birliğinin ülkenin kalkınması ve teknolojik bağımsızlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Prof. Dr. Yılmaz, "Üniversitelerimizde yürütülen araştırmaların sanayimizin ihtiyaçlarıyla buluşması, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bilimsel çalışmalarımızın laboratuvarlardan üretim tesislerine taşınarak toplumun hizmetine sunulmasında üniversite-sanayi iş birliği en önemli öncelikli alanlarımızdan biridir" dedi.

Selçuk Üniversitesi'nin sanayiyle yürüttüğü çalışmalara da değinen Yılmaz, yılda ortalama 300'e yakın iş birliği protokolü imzalandığını, yaklaşık 250 şirket ve 1200 araştırmacının bu ekosistemde aktif olarak yer aldığını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürü Vehbi Konarılı da, üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesinde kamunun üstlendiği rolü aktardı. Konarılı, "Kamu politikaları, teşvikleri ve koordinasyon gücü ile üniversite ile sanayi arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu üçlü yapının uyumu; bilginin teknolojiye, teknolojinin üretime ve üretimin katma değere dönüşmesinin temel şartıdır" diye konuştu.

Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Acar ise akademik bilginin ürüne, patente ve teknolojiye dönüşmesi için sanayicilerin de ortak Ar-Ge projelerinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydetti. Sanayinin geleceğinde araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesinin belirleyici olacağını belirten Acar, "Sadece üretmek yetmiyor. Daha az maliyetle, daha yüksek teknolojiyle ve daha rekabetçi üretimler yapmak zorundayız. İşte tam bu noktada üniversite-sanayi iş birliği stratejik bir önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Üniversitesi Araştırma Dekanlığı Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Kabaklarlı da çalıştayın kapsamının önceki buluşmalara göre genişletildiğini dile getirdi.

Çalıştayın Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Orhan'ın başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturumunda; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin ve Elsevier Danışmanı Saide Sak, "Üniversite-Sanayi İş Birliği Yönetişimi, Misyon Farklılaşması ve Veri Temelli İzleme" başlığında değerlendirmelerde bulundu.

ASELSAN, HAVELSAN gibi kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri, özel sektör temsilcileri ve 54 üniversiteden 12 rektör ve araştırma dekanlığı yöneticilerini bir araya getiren Çalıştay; Konya Sanayi Odası, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Teknokent ve Elfatek Teknoloji Şirketinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. İki gün boyunca sürdürülecek programda paylaşılacak kurumsal deneyimlerin, geliştirilecek iş birliği modellerinin ve hazırlanacak Konya Bildirgesi'nin yükseköğretim araştırma ekosistemine ve Türkiye'nin teknoloji odaklı kalkınma hedeflerine katkı sunması bekleniyor.