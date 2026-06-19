ADASO\'dan 109 öğrenciye 5 ülkede staj başarısı

Avrupa Birliği tarafından mesleki eğitim, staj ve beceri geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla fonlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu'na sahip Adana Sanayi Odası (ADASO), büyük bir başarıya imza attı. Proje kapsamında Avrupa'nın 5 farklı ülkesinde eğitim ve staj faaliyetlerini başarıyla tamamlayan 109 öğrenci ve öğretmenleri, ADASO Meclis Toplantısı'nda sanayicilerle bir araya geldi.

Adana Sanayi Odası (ADASO), mesleki eğitimin kalitesini uluslararası standartlara taşımak ve geleceğin nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla yürüttüğü vizyoner projelerine bir yenisini daha ekledi. ADASO'nun başarıyla sürdürdüğü Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında; İspanya, Almanya, Romanya, Fransa ve Portekiz'de teorik ve pratik staj faaliyetlerine katılan 109 meslek lisesi öğrencisi ile refakatçi öğretmenler oda meclisinin konuğu oldu.

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adana Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Adana Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden projeye dahil olan öğrenciler, Avrupa'daki işletmelerde edindikleri uluslararası mesleki deneyimleri ADASO Meclis Salonu'nda paylaştı.

5 ülkede 18 hareketlilik ve 10 farklı meslek dalı

Proje kapsamında tekstil, makine bakım-cnc, metal, mobilya ve iç mekan tasarımı, elektrik-elektronik, otomasyon, bilişim ve motorlu araçlar gibi sanayinin can damarı olan 10 farklı meslek dalında eğitim gören 109 öğrenci; 14 alan öğretmeninin işbaşı gözlem faaliyeti ve 21 refakatçi öğretmenin eşliğinde 5 Avrupa ülkesinde toplam 18 hareketlilik faaliyetini başarıyla tamamladı. Hazırlanan istatistiklere göre öğrencilerin 52'si İspanya, 27'si Almanya, 11'i Portekiz, 11'i Romanya ve 8'i Fransa'da staj yapma imkanı buldu.

"Sizler Adana sanayisinin ve üretimin geleceğisiniz"

Toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, mesleki eğitimin Adana ve Türkiye ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

ADASO'nun bu alandaki öncü rolüne dikkat çeken Kıvanç, şu ifadeleri kullandı; "Odamız çatısı altında, bizler için hem büyük bir gurur hem de geleceğe dair ümitlerimizi tazeleyen çok özel bir buluşmaya şahitlik ediyoruz. Adana Sanayi Odası olarak, Türkiye'de mesleki eğitimin geliştirilmesinde bu büyük sorumluluğu üstlenen ve Ulusal Ajans nezdinde akredite olan üç sanayi odasından biri konumundayız. Bu akreditasyon, yalnızca bir proje yürütmek anlamına gelmiyor; bu, Adana sanayisinin küresel rekabetçiliğini artıracak, üretim süreçlerimizi dijital ve yeşil dönüşüme hazırlayacak genç beyinleri bizzat sahada, dünya standartlarında yetiştirme kararlılığımızın bir tezahürüdür."

Konuşmasında gençlerin sanayinin dönüşümündeki rolüne ayrı bir paragraf açan Başkan Kıvanç, öğrencilere vizyoner hedefler göstererek hitabını şöyle sürdürdü;

"Sevgili Gençler, sizler sadece birer öğrenci değilsiniz; bu ülkenin, bölgemizin ve Adana sanayisinin yarınları, geleceğisiniz. Avrupa'da; İspanya'da, Almanya'da, Portekiz'de, Romanya'da ve Fransa'da dünyanın en ileri üretim teknolojilerini yerinde gördünüz, staj yaptınız ve uluslararası bir vizyon kazandınız. Bizim sanayiciler olarak sizlerden en büyük beklentimiz, orada elde ettiğiniz vizyonu, iş disiplinini ve teknolojik birikimi kendi topraklarımıza, kendi fabrikalarımıza aktarmanızdır. Küresel ekonominin yeniden şekillendiği, sürdürülebilirlik, otomasyon ve yapay zekanın üretimin merkezine oturduğu bu dönemde, sizlerin nitelikli iş gücü olarak sanayimize katılması bizim en büyük gücümüz ve sermayemiz olacaktır."

Programın detayları hakkında bilgi veren ADASO Mesleki Gelişim ve Belgelendirme Birimi Direktörü Çiğdem Yüzgeç ise öğrencilerin yurt dışı işbaşı öğrenme süreçlerinde gösterdikleri başarıya değindi.

Yüzgeç, şunları kaydetti; "Öğrenci seçim kriterlerimizde mesleki eğitimin kalitesini artırmayı misyon edindik. Öğrencilerimizin sadece akademik değil; disiplin sicillerinin temiz olmasına, ahlaki değerlerine ve dil becerilerine büyük önem verdik. Bu proje sayesinde okullarımızda yabancı dil öğrenme konusunda adeta bir yarış başladı. Almanya Nürnberg dışındaki tüm paydaşlarımızın yabancı olmasına rağmen, Portekiz ve İspanya'daki 'Adana Sanayi Odası'nın öğrencileri disiplini ve yeteneğiyle fark oluşturuyor' övgüsünü duymak bizler için gurur verici oldu. "

Program, projeye katılan her okuldan birer öğrencinin ve okul müdürlerinin deneyimlerini paylaştığı sunumların ardından, öğrencilerin ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç'a teşekkür çiçekleri takdim etmesiyle son buldu. - ADANA