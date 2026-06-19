CHP'nin kalesi İzmir'de tansiyon çok yüksek! İki grup birbirine girdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, kurultay sürecinin ardından 'mutlak butlan' kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla sarsıldı. Toplantının ardından İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınırken, yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atandı. Bu karar, İzmir örgütünde tansiyonu zirveye çıkardı.

GÖREVDEN ALINAN BAŞKAN "İL BİNASINDA" NÖBET BAŞLATTI

Görevden alma kararını kabul etmeyen eski İl Başkanı Çağatay Güç, dün itibarıyla destekçileriyle birlikte il başkanlığı binasına gelerek adeta bir "koltuk nöbeti" başlattı. Binadan ayrılmayan Güç ve beraberindekiler, karara tepkilerini sürdürdü.

TEBRİK ÇİÇEĞİ GERGİNLİĞİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Bugün ise il binasında korkulan gerginlik yaşandı. Göreve yeni atanan Utku Gümrükçü'yü tebrik etmek ve çiçek vermek amacıyla parti binasına gelen bir grup partili, içeride nöbet tutan Çağatay Güç destekçileriyle karşı karşıya geldi. İki grup arasında başlayan sözlü sataşmalar, kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle hararetli bir tartışmaya ve arbedeye dönüştü.

YENİ BAŞKANIN DESTEKÇİLERİ BİNADAN ÇIKARILDI

Makam odası ve koridorlara taşan gerginlik, eski başkan Çağatay Güç’e destek veren kalabalığın ağırlığını koymasıyla son buldu. Gümrükçü’ye destek için çiçek getiren partililer, diğer grup tarafından binadan dışarı çıkarıldı. İl binasındaki soğuk savaş ve yeni yönetim ile eski yönetim arasındaki kriz tırmanmaya devam ederken, genel merkezin İzmir'deki bu kaosa nasıl bir müdahalede bulunacağı merak konusu oldu. Siyaset kulisleri, İzmir'deki gelişmeleri yakından takip ediyor.