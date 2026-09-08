ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2025\'te 119 öğrencisini mezun etti

Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, geleceğin diş hekimlerini yetiştiriyor. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlayan Fakülte, bugüne kadar 500'ün üzerinde diş hekimi yetiştirirken, 2025 yılında 103 lisans ve 16 uzmanlık öğrencisini mezun etti.

ADÜ Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenciler, beş yıllık eğitimleri boyunca teorik bilginin yanı sıra yoğun uygulamalı eğitim süreçlerinden geçiyor. Klinik öncesi dönemde fantom laboratuvarlarında temel mesleki becerilerini geliştiren öğrenciler, üçüncü sınıftan itibaren klinik gözlem ve tedavi uygulamalarına başlıyor. Dördüncü sınıfta disiplin temelli klinik eğitim alan öğrenciler, beşinci sınıfta farklı diş hekimliği branşlarının bir arada yürütüldüğü Entegre Klinik Eğitim Modeli ile kapsamlı uygulama deneyimi kazanıyor. Bu model sayesinde öğrenciler, mezuniyet öncesinde farklı klinik vakalarla karşılaşıyor, tedavi süreçlerini gözlemliyor ve akademisyenlerin gözetiminde mesleki becerilerini geliştiriyor.

Aydın'ın yanı sıra çevre illerden de çok sayıda hastanın Fakülteye başvurması, öğrencilerin farklı yaş grupları ve çeşitli klinik ihtiyaçlara sahip hastalar üzerinden geniş bir vaka çeşitliliğiyle deneyim kazanmasına imkan sağlıyor.

Fakültenin klinik eğitim altyapısındaki önemli gelişmelerden biri, 25 diş ünitesinden oluşan Entegre Kliniğin hizmete alınması oldu. Farklı klinik birimlere ilave hasta ünitleri kazandırılarak uygulama imkanları genişletilirken, öğrenci başına düşen ünit sayısı yaklaşık iki katına çıkarıldı. Güçlendirilen klinik yapı, öğrencilerin farklı branşlardaki tedavi süreçlerini bir arada görmelerine ve gerçek hasta deneyimleriyle mesleki becerilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor.

Fakültenin sunduğu önemli sağlık hizmetlerinden biri olan genel anestezi altında diş tedavileri, özellikle kooperasyon güçlüğü yaşayan, özel ihtiyaçları bulunan veya klinik ortamda tedavisi güç olan hastalar için önemli bir tedavi seçeneği oluşturuyor. Haftanın beş günü gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, genel anestezi altında diş tedavilerinin yapıldığı oda sayısı birden ikiye çıkarıldı. Böylece daha fazla hastaya hizmet sunulması ve tedavi kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Genel anestezi uygulamaları aynı zamanda lisans ve uzmanlık öğrencileri için önemli bir eğitim alanı oluşturuyor. Öğrenciler, akademisyenlerin gözetiminde özellikli hasta gruplarının değerlendirilmesi, tedavi planlaması ve multidisipliner çalışma süreçlerinde deneyim kazanıyor.

Diş hekimliği alanındaki hızlı teknolojik gelişmeler Fakültenin eğitim programına da yansıtılıyor. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli güncellenen öğretim programı kapsamında öğrencilerin ağız içi tarayıcı kullanarak dijital ölçü almaları sağlandı. Böylece öğrenciler, geleneksel ölçü yöntemlerinin yanı sıra günümüzde giderek yaygınlaşan dijital ölçü teknolojisini de uygulamalı olarak öğreniyor.

Fakülte ayrıca öğrencileri geleceğin sağlık teknolojilerine hazırlamak amacıyla yapay zeka gibi güncel konuları öğretim programına dahil etmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Yapay zekanın tanı, görüntüleme, tedavi planlaması ve klinik karar destek süreçlerindeki kullanım alanlarına yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Dijital altyapının geliştirilmesi kapsamında bir sonraki aşamada dijital klinik oluşturulması planlanıyor. Dijital ölçü, bilgisayar destekli tasarım ve üretim gibi güncel uygulamaların eğitim ve klinik hizmetlere daha kapsamlı biçimde entegre edilmesiyle öğrencilerin dijital diş hekimliği alanında yetkinlik kazanması amaçlanıyor.

Fakültenin eğitim anlayışı, öğrencilerin yalnızca teknik ve klinik becerilerle değil, güçlü iletişim becerileriyle de donatılmasını kapsıyor. Bu doğrultuda öğretim programına hastalar ve meslektaşlarla etkili iletişim kurmaya yönelik dersler dahil edildi. Derslerle öğrencilerin hastaların ihtiyaçlarını doğru anlamaları, tedavi süreçlerini açık ve anlaşılır biçimde anlatmaları, hasta güvenini destekleyen iletişim kurmaları ve farklı uzmanlık alanlarından meslektaşlarıyla ekip çalışması yürütebilmeleri hedefleniyor. Böylece eğitim modeli; bilgi, klinik beceri, teknoloji, iletişim, etik ve ekip çalışmasını bir bütün olarak ele alıyor.

ADÜ Diş Hekimliği Programının tercih edilirliği YKS yerleştirme sonuçlarına da yansıyor. 2025 YKS sonuçlarında 60 kişilik kontenjanının tamamı dolan program, 30 bin 058 başarı sırasıyla öğrenci kabul etti. Programın 2024 yılında 34 bin 778 olan başarı sırasının 2025 yılında 30 bin 058'e yükselmesi, programa yönelik talebin güçlü olduğunu gösterdi. 2026 yerleştirme sonuçlarında ise 54 kişilik kontenjanın tamamı dolarken başarı sırası 30 bin 428 olarak gerçekleşti. Bu veriler, ADÜ Diş Hekimliği Programının Türkiye'deki diş hekimliği programları arasında tercih edilen ve rekabetçi bir konumda olduğunu ortaya koyuyor.

Fakültenin hedefleri mevcut eğitim ve sağlık hizmeti kapasitesinin geliştirilmesiyle sınırlı kalmıyor. ADÜ 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların güçlendirilmesi, fiziksel altyapının iyileştirilmesi ve eğitim programının ulusal düzeyde akreditasyonunun sağlanması hedefleniyor.