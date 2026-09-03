ADÜ\'nün Kuşadası\'ndaki Uluslararası Sağlık Turizmi Merkezi Diş Hekimliği ile de Hizmet Veriyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Kuşadası'nda faaliyet gösteren Uluslararası Sağlık Turizmi Merkezi, sahip olduğu sağlık turizmi yetki belgesiyle aktif olarak hizmet sunarken, Aydın'ın sağlık turizminde uluslararası ölçekte daha görünür bir destinasyon haline gelmesine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, ADÜ'nün sağlık alanındaki akademik ve klinik gücüyle birlikte sağlık turizmi açısından da önemli bir potansiyel kazanıyor. ADÜ'nün sağlık turizmi çalışmaları, 31 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen Kuşadası Sağlık Turizmi Birimi Tanıtım Töreni ile önemli bir aşamaya taşınırken, Uluslararası Sağlık Turizmi Merkezi 18 Nisan 2025 tarihinde Kuşadası Yerleşkesi'nde hizmete açıldı.

Merkez, açılışının ardından çalışmalarını aktif biçimde sürdürerek yurt dışından sağlık hizmeti almak amacıyla Türkiye'ye gelen veya gelmeyi planlayan hastalara yönelik sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu ve uluslararası hasta süreçlerini yürütüyor. Böylece ADÜ, sağlık turizmi alanındaki vizyonunu yalnızca bir hedef olarak ortaya koymakla kalmıyor, Kuşadası'nda faaliyet gösteren merkezi aracılığıyla bu alanda fiilen sağlık hizmeti sunuyor.

Uluslararası Sağlık Turizmi Merkezi; yurt dışından sağlık hizmeti almak amacıyla Türkiye'ye gelecek hastalara ulaşılması, uluslararası hasta süreçlerinin koordinasyonu ve sağlık hizmetlerinin uluslararası standartlarda sunulması amacıyla faaliyet gösteriyor.

ADÜ Üniversite Hastanesi'nin akademik ve klinik gücü; uzman hekim kadrosu, bilimsel altyapısı ve sağlık alanındaki deneyimiyle Kuşadası'nın ulaşım ve turizm avantajlarıyla birleşiyor. Azerbaycan, İngiltere, Suudi Arabistan ve İran başta olmak üzere farklı ülkelerle yürütülen iş birlikleri ve tanıtım faaliyetleri, Üniversitenin uluslararası sağlık vizyonunun önemli unsurları arasında yer alıyor.

ADÜ'nün sağlık turizmi yapılanmasında Diş Hekimliği Fakültesi ve sunduğu nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmetleri önemli bir yer tutuyor. Bilimsel ve teknolojik altyapısı, uzman akademik kadrosu ve klinik uygulama imkanlarıyla Fakülte, uluslararası hastalara yönelik sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesine ve Aydın'ın sağlık turizmi kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunuyor.

Özellikle ağız ve diş sağlığı alanındaki tanı, tedavi ve uygulamaların uluslararası hastalara da sunulabilmesi, ADÜ'nün sağlık turizmindeki hizmet yelpazesini genişleten önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Diş Hekimliği Fakültesinin akademik bilgi birikimi ile klinik deneyimi, uluslararası hastaların ihtiyaçlarına yönelik nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulmasına katkı sağlıyor.

ADÜ, Diş Hekimliği Fakültesinin güçlü klinik yapısını sağlık turizmi vizyonuyla bütünleştirerek, Kuşadası üzerinden uluslararası hastalara ulaşmayı ve Aydın'ı ağız ve diş sağlığı hizmetleri bakımından da tercih edilen sağlık destinasyonlarından biri haline getirmeyi hedefliyor.

ADÜ'nün Kuşadası yapılanmasını farklılaştıran en önemli unsurlardan biri, sağlık ve turizm alanlarını Üniversitenin akademik kapasitesiyle aynı ekosistemde buluşturması oluyor. Tıp, Diş Hekimliği, sağlık bilimleri ve turizm alanlarındaki akademik birimlerin sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyim, sağlık turizminin yalnızca hizmet sunumu değil; eğitim, araştırma, nitelikli insan kaynağı, klinik uygulama ve uluslararası iş birlikleri boyutlarında da geliştirilmesine imkan sağlıyor.

Aydın'ı Sağlık Turizminde de marka şehirlerden biri haline getirmek istiyoruz

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, sağlık turizmini üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerinin önemli başlıklarından biri olarak gördüklerini belirterek, "Aydın'ın sahip olduğu turizm potansiyelini üniversitemizin bilimsel ve sağlık alanındaki gücüyle birleştirerek kentimizi sağlık turizminde de uluslararası ölçekte öne çıkan merkezlerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Kuşadası'ndaki Uluslararası Sağlık Turizmi Merkezimiz bu vizyonumuzun önemli bir göstergesidir. Merkezimizin aktif olarak hizmet vermesiyle birlikte uluslararası hastalara ulaşma ve onlara nitelikli sağlık hizmetleri sunma konusunda önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Tıp hizmetlerimizin yanı sıra Diş Hekimliği Fakültemizin güçlü akademik ve klinik altyapısını da bu sürecin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Amacımız, uluslararası hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunarken aynı zamanda Aydın'ın ekonomik, turistik ve marka değerine de katkı sağlamaktır" dedi.