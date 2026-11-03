ADÜ, Pekin'de Türkiye'den 52 üniversitenin katıldığı fuarda görüşmeler yaptı - Son Dakika
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ADÜ, Pekin'de Türkiye'den 52 üniversitenin katıldığı fuarda görüşmeler yaptı

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ADÜ, Pekin\'de Türkiye\'den 52 üniversitenin katıldığı fuarda görüşmeler yaptı
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ADÜ, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen CACIE-CEE 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'na katıldı. Türkiye'den 52 üniversitenin yer aldığı fuarda ADÜ, Study in Türkiye pavilyonunda programlarını tanıttı ve Rektör Prof. Dr. Bülent Kent iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen CACIE-CEE 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'na katılarak uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesine ve eğitim imkanlarının uluslararası platformlarda tanıtılmasına katkı sağladı.

Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda üniversite ve yükseköğretim kurumunun temsil edildiği fuara, Türkiye'den 52 üniversite rektörleri ve temsilcileriyle katılım sağladı. Etkinlikte ayrıca Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da yer aldı.

ADÜ'yü fuarda Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Yılmaz temsil etti.

Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda oluşturulan "Study in Türkiye" pavilyonunda yer alan ADÜ, akademik programlarını, uluslararası öğrencilere sunduğu eğitim imkanlarını ve uluslararasılaşma alanında yürüttüğü çalışmaları tanıttı.

Fuar kapsamında farklı ülkelerden üniversite temsilcileriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, yükseköğretimde uluslararası iş birliği imkanlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde; öğrenci ve akademik personel hareketliliğinin artırılması, ortak bilimsel araştırmaların yürütülmesi, akademik projelerin geliştirilmesi ve kurumsal iş birliklerinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Kaynak: İHA
Çin Halk CumhuriyetiTürkiyeRektörGüncelEğitimPekinSon Dakika

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