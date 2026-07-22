AFAD Ekibi Sualtı Eğitimine Katılıyor - Son Dakika
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AFAD Ekibi Sualtı Eğitimine Katılıyor

AFAD Ekibi Sualtı Eğitimine Katılıyor
22.07.2026 18:33
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Edirne'de AFAD arama kurtarma ekibine sualtı eğitimleri veriliyor. Beceri geliştirilmekte.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün Suüstü ve Sualtı Arama Kurtarma Ekibi personeline yönelik eğitim programı, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyündeki İbrice Limanı'nda gerçekleştiriliyor.

Mevcut ekip personelinin yanı sıra arama kurtarma ekibine yeni katılan personelin de yer aldığı eğitimlere, AFAD Edirne İl Müdürlüğü arama ve kurtarma personeli de destek veriyor. Gerçek saha şartlarında gerçekleştirilen eğitimlerle ekiplerin sualtı arama ve kurtarma alanındaki bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor. Eğitim programı kapsamında katılımcılar, keşif dalışı, dalış becerilerinin geliştirilmesi, sualtı arama teknikleri uygulamaları ve dalış işaretleri konularında teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Ayrıca sualtı arama ve kurtarma teknikleri ile sonar cihazının etkin kullanımına yönelik çalışmalar da gerçekleştiriliyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim AFAD Ekibi Sualtı Eğitimine Katılıyor - Son Dakika

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