Aile Haftası Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Aile Haftası Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı

Aile Haftası Tekirdağ\'da Coşkuyla Kutlandı
26.06.2026 16:08
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Tekirdağ'da Milli Aile Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte aile kurumunun önemi vurgulandı; resim sergisi, ödül töreni, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisiyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıldı.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğün'ce "Milli Aile Haftası" kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte aile kurumunun önemine dikkat çekildi.

Program, öğrencilerin hazırladığı "Ailem ve Ben" temalı resim sergisinin gezilmesiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program kapsamında öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunulurken, aile değerlerini konu alan tiyatro gösterisi de izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda Tekirdağ'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ailenin toplumun en küçük ancak en güçlü yapı taşı olduğunu belirten Yeniol, "Aile dediğimiz kurum toplumun en küçük birimi olsa da çocukların ilk eğitim aldığı yerdir. Bir çocuğun ilk öğretmenleri annesi ve babasıdır. Bizim amacımız eğitimi sadece okulun dört duvarı arasında bırakmamak, ailelerin de bu sürece aktif şekilde katılmasını sağlamaktır. Bugün öğrencilerimiz, anneleri ve babalarıyla birlikte çok anlamlı etkinliklere imza attılar. Sevgi, şefkat, merhamet ve aile gelenekleri üzerine kurulu değerlerin çocuklarımıza kazandırılması büyük önem taşıyor. Sahnelediğimiz gösteriler de bu mesajları güçlü şekilde yansıttı" dedi.

Yeniol, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aile odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade ederek, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

Renkli görüntülere sahne olan program fotoğraf çekimiyle sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yahya Kemal Beyatlı, Tekirdağ, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Aile Haftası Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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