AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya\'nın oğlu LGS\'de Türkiye 1\'incisi oldu

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu Ahmet Âkif Kaya, LGS'de Türkiye 1'incisi oldu. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Kaya, "Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

28.06.2024 16:56
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Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlarından Betül Sayan Kaya'nın oğlu Ahmet Âkif Kaya, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye 1'incisi oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya, X'teki sosyal medya hesabından oğlunun LGS'de derece yaptığını duyurdu.

"OĞLUM LGS'DE TÜRKİYE 1'İNCİSİ OLDU"

Oğlu Ahmet Akif ile fotoğrafını paylaşan Kaya, "Oğlum Ahmet Âkif, LGS'de Türkiye 1'incisi oldu. Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız." dedi.

Kaya, paylaşımının devamında, "Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "https://www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 352 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Eğitim

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Son Dakika Eğitim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (74)

  • Savaş Özcan: Vardır, vardır bi düzenek! 284 87 Yanıtla
    Kazım Özkan: demi 108 30
  • yavuz d: simdi chp liler den sasirmayacagimiz yorumlari bekliyoruz :) 94 199 Yanıtla
    Mehmet Akın: Sen buna inandıysan sana zaten yoruma gerek yok ?? 187 45 yavuz d: olay benim inanip inanmamam degilki sorularida vermis olabilirler cocugun basarisida olabilir siz gozunuzle gormus gibi inaniyorsunuz anti akp ciligin sonuclari yoksa bu soru calmalar 2000 den oncede vardi 36 58 yavuz d: buna benim inanip inanmamam onemli degilki sorularida vermis olabilirler cocugun basarisida olabilir ama siz sorulari veya tezgah oldugunu gozunuzle gormus gibi inaniyorsunuz komik olan bu yoksa calinmadi mi daha oncede oldu akp den oncede oldu hep oldu yani 13 25
  • erman taş: helal olsun aferim çok zor şartlarda sınava hazırlandı cocukcagız..... ?? 195 38 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: bizde inandık 169 42 Yanıtla
  • hasan kara: şaşırdıkmı 153 38 Yanıtla
    Şaban Tütüncü: Kesinlikle 59 16
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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu - Son Dakika
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