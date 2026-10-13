Akbaş Safranbolu’da öğretmenlerin sorunlarını dinledi

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğretmenlerle doğrudan iletişimi güçlendirmek, eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin görüş ve önerileri yerinde dinlemek amacıyla gerçekleştirilen "Öğretmenler Odası Buluşmaları" çerçevesinde Safranbolu Şehit Atilla Bodur İlkokulu'nda öğretmenlerle bir araya geldi.

Gerçekleşen buluşmada; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanma süreçleri, il genelinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, okul güvenliği, öğrencilerin akademik başarılarının artırılması ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler başta olmak üzere eğitim gündemindeki önemli konular ele alındı.

Öğretmenlerin eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel hedefleri doğrultusunda öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli, manevi ve kültürel değerlerle donanmış, çok yönlü bireyler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekti.

Eğitimde başarının temelinde sınıf öğretmenlerinin bulunduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, öğrencilerin eğitim hayatlarının ilk yıllarında kazandıkları bilgi, beceri, değer ve öğrenme alışkanlıklarının gelecekteki başarılarının temelini oluşturduğunu belirtti. Bu süreçte sınıf öğretmenlerinin üstlendiği sorumluluğun son derece kıymetli olduğunu ifade eden Akbaş, ilkokul yıllarında atılan sağlam temellerin öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil, kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine de önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Öğretmenlerin eğitim sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, eğitimde niteliğin artırılması ve belirlenen hedeflere ulaşılmasında öğretmenlerin özverili çalışmalarının, mesleki birikimlerinin ve sahadan gelen görüş ve önerilerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Buluşma, öğretmenlerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş'ın, geleceğin teminatı olan çocukların yetişmesine sundukları değerli katkılar ve özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilemesiyle sona erdi.