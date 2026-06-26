Kaymakam Şener, öğrencilerin karne mutluluğuna ortak oldu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Kazanlı İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım programına katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Sınıfları tek tek ziyaret eden Şener, öğrencilere karnelerini vererek başarılarından dolayı tebrik etti. Öğrencilerle sohbet eden Şener, yaz tatilini verimli değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Çocuklardan dijital ekranlarda uzun süre vakit geçirmek yerine bol bol kitap okumalarını, spor yapmalarını, aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerini ve sosyal etkinliklere katılmalarını isteyen Şener, tatilin kişisel gelişim açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Karne dağıtım programında öğretmenlerle de bir araya gelen Şener, eğitim öğretim yılı boyunca özveriyle görev yapan eğitimcilere teşekkür ederek iyi tatiller diledi.

Eğitimin geleceğin en önemli teminatı olduğunu belirten Şener, "Bugün öğrencilerimizin bir eğitim yılını daha başarıyla tamamlamasının mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın gösterdiği gayret bizleri gururlandırıyor. Yaz tatilini dinlenmenin yanı sıra kişisel gelişim için de değerlendirmelerini istiyoruz. Kitap okuyarak, spor yaparak, doğayla iç içe vakit geçirerek ve aileleriyle kaliteli anılar biriktirerek yeni eğitim öğretim yılına daha donanımlı başlamalarını temenni ediyorum. Fedakarca görev yapan öğretmenlerimize, çocuklarının eğitimine destek veren velilerimize teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Program, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - MERSİN