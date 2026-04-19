Alaplı'da Modern Yemek Atölyesi Açıldı - Son Dakika
Alaplı'da Modern Yemek Atölyesi Açıldı

Alaplı\'da Modern Yemek Atölyesi Açıldı
19.04.2026 21:03
Alaplı Borsa İstanbul MTAL'de kurulan yemek atölyesi, 10 bin kişilik kapasiteyle hizmete girdi.

Alaplı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Taşımalı Yemek Üretim Atölyesi'nin modern mutfağı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Son teknoloji cihazlarla donatılan ve hijyenik koşullarda faaliyet gösteren yemekhanede, her gün yüzlerce kişiye yemek hazırlanıyor. Halihazırda 1500 öğrenciye ve 20 okula sıcak öğle yemeği ulaştırılan tesiste, ihtiyaç halinde günlük 10 bin kişilik yemek üretim kapasitesine ulaşılabiliyor.

Açılış, ülke genelinde okullarda yaşanan üzücü olaylar nedeniyle sade bir şekilde gerçekleştirilirken, törende konuşan Okul Müdürü Tevfik Cengiz Demirci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın üretim odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda bu tür atölyelere önem verdiğini belirtti. Demirci, "Sene başından itibaren burada hizmet veriyoruz. Öğrencilerimizin mesleki becerilerini geliştirdiği bu mutfakta aynı zamanda ilçemizdeki okullara da sıcak yemek ulaştırıyoruz. İhtiyaç halinde 10 bin kişilik kapasitemiz mevcut. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ise yapılan hizmetin önemine dikkat çekerek, "Bu denli hijyenik şartlarda yemek hazırlanması ve öğrencilere ulaştırılması bizleri memnun ediyor. Emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi; Kaymakam Selçuk Köksal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ve Alaplı Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik tarafından kesildi. Program, yemekhanenin gezilmesi ve yapılan ikramlarla sona erdi - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Son Dakika Eğitim Alaplı'da Modern Yemek Atölyesi Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Alaplı'da Modern Yemek Atölyesi Açıldı - Son Dakika
