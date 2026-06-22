Anabilim’de kültür ve sanatla taçlanan muhteşem final - Son Dakika
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Anabilim’de kültür ve sanatla taçlanan muhteşem final

Anabilim’de kültür ve sanatla taçlanan muhteşem final
22.06.2026 16:02
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Anabilim Eğitim Kurumları, 2025-2026 eğitim öğretim yılını geleneksel Kültür Sanat Gecesi kapsamında sahnelenen “Hisseli Harikalar Kumpanyası” müzikali ile Ümraniye Kampüsü Kampüsü Konferans Salonu’nda 500’den fazla davetlinin katılımı ile tamamladı. Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen’in kaleminden çıkan eser, yönetmen Cengiz Çevik’in rejisi ve Anabilim Anadolu Lisesi Müzikal Tiyatro Topluluğu’nun başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Kurulduğu günden bu yana öğrencilerinin akademik gelişimlerinin yanı sıra sanat, spor ve bilim alanlarındaki gelişimlerini de destekleyen Anabilim Eğitim Kurumları, bu özel gecede sanat dünyasının değerli isimlerini de ağırladı.

Sunuculuğunu Muharrem Türkseven’in üstlendiği gece sonunda düzenlenen ödül töreninde, Lavinya Ünlüer “Yılın Umut Vaat Eden Genç Oyuncusu”, Emrah Aytemur “En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu”, Zeynep Özkaya “En İyi Genç Kadın Oyuncu”, Abdurrahman Yunusoğlu “Yılın İlham Veren Oyuncusu”, Berk Ali Çatal “En İyi Genç Erkek Oyuncu”, Burcu Cavrar “En İyi Kadın Oyuncu”, Celil Nalçakan “Yılın Oyuncusu”, Kubilay Karslıoğlu “Tiyatro Onur Ödülü” ve “Gırgıriye” müzikalindeki rolü ile Ceyhun Fersoy  “Yılın Komedi Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Ödüller, Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi Seda Zeynep Aytaçlı tarafından takdim edildi. Sanatçılar, ödül töreninin ardından öğrenciler ve davetlilerle bir araya gelerek bu anlamlı geceye değer kattı.

HAYATIN HER ALANINDA DONANIMLI VE GÜÇLÜ BİREYLER

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi Seda Zeynep Aytaçlı, geceye ilişkin yaptığı açıklamada şunlara değindi:

“Anabilim olarak öğrencilerimizi yalnızca akademik başarıya değil, hayatın her alanında donanımlı ve güçlü bireyler olmaya hazırlıyoruz. Sanat; özgüven, yaratıcılık ve kendini ifade etme becerilerinin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu gece sahnede izlediğimiz performans, öğrencilerimizin yeteneklerini ve emeklerini ortaya koyan çok değerli bir çalışmaydı. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum.”

Kültür ve sanatın eğitimdeki dönüştürücü gücünü bir kez daha ortaya koyan Anabilim Kültür Sanat Gecesi, sanatçılar, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Anabilim’de kültür ve sanatla taçlanan muhteşem final

Anabilim’de kültür ve sanatla taçlanan muhteşem final

Anabilim’de kültür ve sanatla taçlanan muhteşem final

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI: GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN EĞİTİM VİZYONU

1987 yılında kurulan Anabilim Eğitim Kurumları, anaokulundan liseye uzanan eğitim yapısıyla İstanbul Anadolu Yakası’nda faaliyet göstermektedir. Güçlü akademik kadrosu, yoğun eğitim programı ve Cambridge Uluslararası Eğitim Programı ile öğrencilerini hem ulusal sınavlara hem de küresel ölçekte başarıya hazırlamaktadır. İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil eğitimi sunan kurum, öğrencilerinin çok dilli bireyler olarak yetişmesini desteklemektedir.

Yetenek Geliştirme Programı, Kişilik Geliştirme ve Düşünme Becerileri Programları ile öğrencilerinin çok yönlü gelişimini destekleyen Anabilim; proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında ulusal ve uluslararası başarılar elde etmektedir. Anabilim, öğrencilerini yalnızca sınavlara değil, hayata da hazırlayan bütüncül bir eğitim anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Anabilim’de kültür ve sanatla taçlanan muhteşem final

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Son Dakika Eğitim Anabilim’de kültür ve sanatla taçlanan muhteşem final - Son Dakika

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