Anadolu Üniversitesi Mısır'da Türk Dili Programını Tanıttı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Mısır'da Türk Dili Programını Tanıttı

Anadolu Üniversitesi Mısır\'da Türk Dili Programını Tanıttı
12.06.2026 15:02
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Mısır'da düzenlenen etkinliklerle Anadolu Üniversitesi'nin Türk Dili Ön Lisans Programı tanıtıldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yürütülen Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı, Mısır'ın İskenderiye kentinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle tanıtıldı.

Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Sami Türker ile Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erhan Yavaşlar tarafından gerçekleştirilen tanıtım programları kapsamında öğrenciler, akademisyenler ve kurum temsilcileriyle bir araya gelindi. Program kapsamında ilk olarak T.C. İskenderiye Başkonsolosluğu ev sahipliğinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programında Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı tanıtıldı. Türk ve Mısırlı gençlerin bir araya geldiği etkinlikte, programın amacı, çevrim içi eğitim imkanları, dijital öğrenme altyapısı ve uluslararası öğrencilere sunduğu akademik fırsatlar hakkında bilgi verildi. Sunumda Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan öğretim alanındaki deneyimi ile Türkçenin uluslararası düzeyde öğretimine yönelik çalışmaları aktarıldı. Katılımcılar, eğitim modeli ve başvuru süreçlerine ilişkin sorularını akademisyenlere yöneltme fırsatı buldu.

Akademik iş birliği imkanları değerlendirildi

Tanıtım faaliyetleri kapsamında Mısır'ın önde gelen yükseköğretim kurumlarından Pharos University in Alexandria'da da bir toplantı gerçekleştirildi. Faculty of Languages and Translation Dekanı Prof. Dr. Osama Abdel Fattah Madany'nin ev sahipliğinde ve T.C. İskenderiye Başkonsolosu Deniz Cankaya'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, Türkçe ve Çeviribilim Bölümü akademisyenleriyle bir araya gelindi. Toplantıda Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programının eğitim modeli, ders içerikleri ve çevrim içi eğitim imkanları tanıtılırken, Türkçe öğretiminin uluslararası boyutu, dijital eğitim uygulamaları ve iki kurum arasında geliştirilebilecek akademik iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Üniversitesi, Türk dilinin ve kültürünün uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik akademik ve kültürel çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Anadolu Üniversitesi Mısır'da Türk Dili Programını Tanıttı - Son Dakika

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