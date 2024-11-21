Anaokulu Öğrencileri Zeytinyağı ile Sabun Yapımını Öğrendi - Son Dakika
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Anaokulu Öğrencileri Zeytinyağı ile Sabun Yapımını Öğrendi

Anaokulu Öğrencileri Zeytinyağı ile Sabun Yapımını Öğrendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde anaokulu öğrencileri, Edremit Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen atölyede zeytinyağı ve çevre dostu malzemelerle sabun yapımını öğrendi. Etkinlik, çocuklara doğal ürünlerin değerini öğretmeyi ve zeytinciliğin önemini vurgulamayı amaçladı.

21.11.2024 10:04  Güncelleme: 10:15
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde anaokulu öğrencileri Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen sabun yapım atölyesinde zeytinyağı ve çevre dostu malzemelerle sabun yapımını öğrendi.

Edremit Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Selda Pektaş Ulusoy anaokulu öğrencileri, Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen sabun yapımı atölyesinde bir araya geldi. Öğrenciler, zeytinyağı ve çevre dostu malzemelerle sabun yapımını öğrendi. Edremit Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Selda Pektaş Ulusoy, "4, 5 ve 6 yaş grubu öğrencilerimizle Edremit Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ettik. Çocuklarımıza zeytinyağının nasıl elde edildiğini, bu ürünün hangi aşamalardan geçerek sabuna dönüştüğünü göstermek istedik. Zeytin, Edremit'in en kıymetli değerlerinden biri. Minik öğrencilerimizin bu değeri erken yaşta tanımasını ve önemsemesini hedefledik" ifadelerini kullandı.

DOĞAL ÜRÜNLERİN DEĞERİNİ DE ANLATTIK

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı öğretim görevlisi Oleolog Dr. Mücahit Kıvrak, sabun yapımının kültürel ve çevresel önemine dikkati çekerek, "Doğal zeytinyağlı sabun, sağlıklı bir temizleme ürünü olmanın yanı sıra yüksek katma değer sağlayan bir zeytin yan ürünüdür. Bu etkinlikte çocuklara sadece sabun yapmayı değil, aynı zamanda doğal ürünlerin değerini de anlattık. Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş doğal sabunculuğu yeniden canlandırmak büyük önem taşıyor" dedi.

Etkinlikte yer alan öğrencilerden Eylül Ertaş ise "Sabun yapmayı öğrendik, ellerimizi, yüzümüzü yıkıyoruz. Sabun mikropları yok ediyor" derken öğrencilerden Elif Arslan da zeytinyağını görmenin ve sabun yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Sabunlarımızı ellerimizi yıkamak için yapıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Anaokulu Öğrencileri Zeytinyağı ile Sabun Yapımını Öğrendi - Son Dakika

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