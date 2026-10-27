Antakya'da HBB itfaiyesi Serinyol Anadolu Lisesi'nde yangın eğitimi verdi - Son Dakika
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Antakya'da HBB itfaiyesi Serinyol Anadolu Lisesi'nde yangın eğitimi verdi

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Antakya\'da HBB itfaiyesi Serinyol Anadolu Lisesi\'nde yangın eğitimi verdi
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HBB itfaiye ekipleri, Antakya'daki Serinyol Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere temel yangın eğitimi verdi. Teorik eğitimin ardından okulda yangın tatbikatı yapıldı; eğitimle öğrenci ve öğretmenlerin yangınlara karşı bilinçlenmeleri ve doğru müdahale etmeleri hedefleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekipleri, Antakya'daki Serinyol Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere temel yangın eğitimi verdi.

Eğitim kapsamında yangın anında yapılması gerekenler ve yangına müdahale konusunda bilgilendirme yapıldı. Teorik eğitimin ardından okulda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

HBB itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü eğitimlerle öğrencilerin ve öğretmenlerin yangınlara karşı bilinçlendirilmesi, olası durumlarda doğru müdahalede bulunabilmeleri ve hazırlıklı olmaları hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiSerinyolİtfaiyeAntakyaGüncelEğitimSon Dakika

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