Antalya\'da öğrenci yurtlarında hazırlık tamam, 25 bin öğrenciye barınma hedefi

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala Antalya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıkları tamamlandı. Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesindeki Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki öğrenci yurtları, deniz ve doğa manzarasıyla yeni dönem öğrencilerini bekliyor.

Antalya'da üniversite eğitimi görecek öğrencilerin güvenli ve konforlu bir ortamda barınabilmesi için yurtlarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Kent genelinde yaklaşık 25 bin yükseköğrenim öğrencisine barınma hizmeti sunulması hedeflenirken, öğrencilerin yalnızca konaklama değil, eğitim, sosyal ve sportif ihtiyaçlarının da karşılanması için yurtlarda çok sayıda imkan sunuluyor. Şehir merkezinde ve üniversitelere ulaşımın kolay olduğu noktalarda bulunan yurtlarda 4 ve 6 kişilik odaların yanı sıra yemekhane, ders çalışma alanları, sosyal alanlar ve sportif faaliyet imkanları bulunuyor. Antalya'daki bazı yurtların Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alması, sosyal tesis, yemekhane, çamaşırhane ve aktivite alanlarıyla öğrencilere kampüs yaşamının içerisinde barınma imkanı sağlamasıyla öne çıkıyor. Kampüs içerisindeki bazı yurtlar ise deniz ve orman manzarasına sahip. Üniversite eğitimi için Antalya'yı tercih eden gençlerin kente geldikleri andan itibaren yalnız bırakılmayacağını belirten Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, otogar ve havalimanlarında yapılacak karşılamalarla öğrencilerin yurtlarına kadar eşlik edileceğini söyledi.

"Otogardan yurda kadar servis"

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Üniversitelerimizin açılmasıyla birlikte öğrencilerimizin bizlerle buluşmasını biz de en az onlar kadar heyecanla bekliyoruz. Gençlerimizin yükseköğrenimde Antalya'yı seçmesi ve yurtlarımızda barınmayı tercih etmesiyle birlikte bizimle olan yol arkadaşlıkları başlıyor. Yurt tercihi yapan gençlerimizin tamamına barınma hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Otogardan, havalimanından alıp yurtlarına kadar eşlik edeceğiz. Daha sonra yurtlarımızdaki personelimizle buluşturup odalarına, yeni arkadaşlarının yanına yerleştireceğiz. Böylece yeni yaşam alanlarında onlarla bir yol arkadaşlığımız başlamış olacak" ifadelerini kullandı.

"25 bin öğrencinin barınması hedefleniyor"

Antalya genelinde yaklaşık 25 bin yükseköğrenim öğrencisine barınma hizmeti sunulmasının hedeflendiğini belirten Gürhan, "İlimiz genelinde 25 bin yükseköğrenim öğrencisinin barınma hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Antalya da yükseköğrenim hayatını sürdürecek, yurt başvurusu yapan gençlerin tamamına barınma hizmetinden faydalanma hizmeti sağlanacak" dedi.

"Üniversitelere ulaşım kolaylığı sağlayan yurtlar"

Antalya'daki yurtların öğrencilerin üniversitelerine ulaşımını kolaylaştıracak noktalarda bulunduğunu belirten Gürhan, yurtlarda farklı öğrenci sayılarına uygun odaların bulunduğunu söyledi.

"Yurtlarda 4 kişilik odaların yanı sıra oda büyüklüklerine göre 6 kişilik odalarımız var" şeklinde konuştu.

"Ders çalışma alanlarından sosyal etkinliklere kadar birçok imkan"

Yurtların yalnızca öğrencilerin konakladığı alanlar olmadığını vurgulayan Gürhan, "Bir gencin okul içerisinde ve okul dışında ihtiyaç duyabileceği bütün alanları düşünmeye çalışıyoruz. Yemekhanelerimizden ders çalışma alanlarına, sosyal ve sportif faaliyet alanlarından etkinlik alanlarına kadar gençlerimizin ihtiyaç duyacağı imkanları sunuyoruz" dedi.

"Otel konforunda, aile sıcaklığında"

Gençlerin Antalya'daki üniversite hayatlarına huzurlu bir başlangıç yapmalarını istediklerini belirten Gürhan, yurtların öğrencilerin kendilerini evlerinde hissedebilecekleri şekilde hazırlandığını söyledi.

Gürhan, "Yurtlarımızda bir gencin ihtiyaç duyacağı bütün güzellikler onlar için düşünülmüş durumda. Amacımız gençlerimizin eğitim hayatları boyunca kendilerini güvende, huzurlu ve aile sıcaklığında hissetmelerini sağlamak. Onları otel konforunda, aile sıcaklığında yurtlarımızda ağırlamayı ve eğitim hayatları boyunca yanlarında olmayı istiyoruz" diye konuştu.