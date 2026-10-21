Antalya Manavgat'ta okul servisleri denetlendi, eksikleri olanlara uyarı yapıldı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta okul servisleri denetlendi, eksikleri olanlara uyarı yapıldı

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Antalya Manavgat\'ta okul servisleri denetlendi, eksikleri olanlara uyarı yapıldı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekipleri, Manavgat'ta öğrencilerin güvenli ulaşımı için okul servis araçlarını denetledi. Çağlayan İlköğretim Okulu önündeki denetimlerde kayda değer eksikliğe rastlanmazken eksiklikleri bulunan araçlara uyarı yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğrencilerin okullarına güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince okul servis araçlarında denetim yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri Manavgat'ta öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Çağlayan İlköğretim Okulu önünde gerçekleştirilen denetimlerde servis araçlarında kayda değer bir eksikliğe rastlanmazken eksiklikleri bulunan araçlara uyarı yapıldı. Manavgat Servisçiler Odası Başkanı Mustafa Aydın, denetimlerin üyeleri ve öğrenciler açısından yararlı olduğuna dikkat çekerek, "Üyelerimiz öğrencilerin okullarına ve evlerine güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için ellerinden geleni yapıyor. Bu tür denetimler hem üyelerimiz hem de öğrencilerimiz için faydalı olmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA
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