Atatürk Üniversitesi Rektörü Erzincan\'daki üniversite rektörünü ziyaret etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Erzincan'daki üniversite rektörünü ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ı ziyaret etti. Rektörlük makamındaki görüşmede Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, üniversitenin Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Süleyman da yer aldı.
Görüşmede iki üniversite arasındaki kurumsal ilişkiler, akademik dayanışma ve bilgi paylaşımının bilimsel çalışmalara sağlayabileceği katkılar ele alındı.
Rektör Kuyrukluyıldız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hacımüftüoğlu'na teşekkür etti.
Ziyaretin sonunda Kuyrukluyıldız, Hacımüftüoğlu'na günün anısına plaket takdim etti. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
Kaynak: İHA
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