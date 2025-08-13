AÜ\'de Türkiye\'nin En Büyük GES Projesi Başladı

AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ), üniversiteler arasında Türkiye 'nin en büyük Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için imzalar atıldı. Rektör Özlenen Özkan , yatırım bedeli 2,5 milyar TL olan proje bittiğinde, üniversitenin elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacağını söyledi.

Üniversiteler arasında Türkiye'nin en büyük GES projesi, AÜ tarafından hayata geçiriliyor. Temmuz ayında ihalesi tamamlanan proje için AÜ Rektörlüğü Senato Salonu'nda protokol imza töreni düzenlendi. Törene; AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, enerji şirketinin yönetim kurulu başkanı Ömer Erman Kopuz, şirket yöneticisi Mehmet Ali Kopuz, AÜ Genel Sekreteri Dr. Ali Evren İmre, daire başkanları ve idari personel katıldı.

'HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU'

İmzalanan protokolle elektrik enerjisi ihtiyacını güneşten karşılayarak temiz ve sürdürülebilir bir kaynağa geçişi resmen başlattıklarını belirten Rektör Özkan, projenin Türkiye'de üniversiteler arasında bu ölçekte kurulan ilk tesis özelliği taşıdığını vurguladı. Rektör Özkan, "Çok önemli bir projeye imza atıyoruz. Bundan 5 yıl önce Cumhurbaşkanımız tarafından rektörlüğe atandığımda, bizim en önemli projelerimizden biriydi. Çünkü Akdeniz Üniversitesi'nin hem eğitim kısmının hem hastane kısmının çok ciddi elektrik tüketimi var. Bu bağlamda hem maddi anlamda hem de dünyaya temiz enerji katmanının gerekliliği anlamında böyle bir şeyi hayal etmiştik, biraz zaman aldı ama hayallerimiz gerçek oldu. Rektörlük görevimiz tamamlanmadan da açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz inşallah" dedi.

'ENERJİ İHTİYACIMIZI YÜZDE 100 KARŞILAYACAK'

Projenin üniversite ve özel şirket iştiraki ile yapılan en büyük GES projesi olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, "Korkuteli ilçesinde inşa edilecek güneş enerjisi santrali, 50 megavatlık kurulu güce sahip. Bütün yıl boyunca 100 milyon kWh enerji üretecek. Yüzde 24'ünde biz pay sahibi olacağız. Böylece yalnızca enerji ihtiyacımızı yüzde 100 karşılamakla kalmayacak, elektrik giderlerimizde de ciddi tasarruf sağlayacağız. Bu proje sayesinde enerji maliyetlerimizde yaklaşık yüzde 31 oranında düşüş yaşanacak. Bugünün birim fiyatlarıyla bu, yılda yaklaşık 110 milyon TL'lik tasarruf anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

'HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİLER'

Projede kamu kaynağı kullanılmadığının altını çizen Rektör Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben projeyi ilk kez sunduğumda hiç düşünmeden kabul ettiler. Biz tabii Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla beraber bu projeyi vücuda getirdik. Onların da hakikaten destekleri olmasaydı bu noktaya gelemezdik. Onlara da teşekkür ediyorum. Önemli noktalardan biri de böylesine büyük bir yatırımın hiç kamu kaynağı kullanılmadan gerçekleştirilecek olması. Özel iştirak ile yapmanın devlete yük olmamanın da ciddi katkı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

2,5 MİLYARLIK GES YATIRIMI

Toplam 50,436 MW kurulu güce sahip olacak santral, üniversitelerin yenilenebilir enerji yatırımları bakımından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Güneş enerji santralinin, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan 118 ada, 15, 20 ve 22 numaralı parseller üzerine kurulması planlanıyor. Kurulum maliyeti, 2025 yılı için yaklaşık 2 milyar 512 bin TL olarak öngörülüyor. Bu dev proje sayesinde AÜ, enerji ihtiyacının yüzde 100'ünü güneş enerji santralinden karşılayacak. 25 yıllığına ihale edilen yatırımın tüm kurulum ve işletim masrafları yatırımcı firmaya ait olacak. Santralin en geç iki yıl içerisinde kurulumunun tamamlanması planlanıyor. Projenin faaliyete geçmesi ile yılda yaklaşık 65 milyon kg karbon emisyonundan kaçınılması bekleniyor. Bu miktar, yaklaşık 4 milyon ağacın 1 yılda temizleyebileceği karbon miktarına eşdeğer.