Aydın'da çocuklar kütüphane etkinliğinde zeka oyunlarıyla düşünme becerisi geliştirdi - Son Dakika
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Aydın'da çocuklar kütüphane etkinliğinde zeka oyunlarıyla düşünme becerisi geliştirdi

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Aydın\'da çocuklar kütüphane etkinliğinde zeka oyunlarıyla düşünme becerisi geliştirdi
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Aydın İl Halk Kütüphanesi Kitap Etkinlikleri kapsamında, Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nde çocuklara yönelik zeka oyunları etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar dikkat, mantık yürütme, problem çözme ve stratejik düşünme becerilerini geliştirirken keyifli vakit geçirdi.

Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, zeka oyunlarıyla hem eğlendi hem de dikkat, mantık yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Aydın İl Halk Kütüphanesi Kitap Etkinlikleri kapsamında, Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nde çocuklara yönelik zeka oyunları etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, farklı oyunlarla düşünme, strateji geliştirme ve çözüm üretme becerilerini kullanarak keyifli vakit geçirdi. Çocukların aktif katılım sağladığı etkinlikte, oyunlar aracılığıyla dikkat ve odaklanma, mantık yürütme, problem çözme ve stratejik düşünme becerilerinin desteklenmesi amaçlandı. Her yeni hamlede farklı çözüm yolları deneyen çocuklar, birlikte düşünmenin ve başarmanın deneyimini yaşadı. Kütüphane ortamında gerçekleştirilen etkinlikle çocukların öğrenme süreçlerine eğlenceli bir katkı sunulurken, kitapların yanı sıra farklı etkinliklerle de kütüphanelerin çocukların gelişiminde önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEtkinlikGençlikEğitimÇocukAydınSon Dakika

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