Aydın'da zeytin ve pamuk temalı sürdürülebilirlik eğitimi 5 gün sürecek - Son Dakika
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Aydın'da zeytin ve pamuk temalı sürdürülebilirlik eğitimi 5 gün sürecek

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Aydın\'da zeytin ve pamuk temalı sürdürülebilirlik eğitimi 5 gün sürecek
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Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü projenin açılışı yapıldı; öğrenciler zeytin ve pamuk temalı sürdürülebilirlik eğitimi alacak. Beş gün sürecek alan gezisi ve atölyelerle doğal kaynakları koruma bilinci kazanmaları amaçlanıyor.

Aydın'da hayata geçirilen projeyle öğrenciler, zeytin ve pamuk gibi yerel değerleri tanıyarak doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yaşam konusunda bilinçlenecek.

Aydın'da öğrencilerin yerel değerleri tanıması ve çevre bilinci kazanması amacıyla hayata geçirilen "Atalardan Torunlara Sürdürülebilirlik: Yerel Değerlerle Sürdürülebilirlik Eğitimi" projesinin açılış programı gerçekleştirildi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan proje, Aydın'ın önemli tarımsal değerleri olan zeytin ve pamuğu sürdürülebilirlik eğitimiyle öğrencileri buluşturacak. Beş gün sürecek eğitim programında gerçekleştirilecek alan gezileri ve atölye çalışmalarıyla öğrencilerin yaşadıkları çevreyi yakından tanımaları, doğal kaynakların korunmasına yönelik bilinç kazanmaları ve çevre sorunlarına çözüm önerileri geliştirmeleri amaçlanıyor. Projenin açılışında konuşan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, Aydın'ın yerel değerlerinin sürdürülebilirlik eğitiminin merkezine alınmasının önemine dikkat çekti. Çomruk, öğrencilerin eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimleri günlük yaşamlarına aktarmalarının önemini vurguladı. Yerel değerleri bilimsel bilgi ve uygulamalı öğrenme yöntemleriyle bir araya getiren projenin, öğrencilerin çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir yaşam bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
GüncelEğitimEfelerZeytinAydınÇevreSon Dakika

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