Aydıntepe'de 23 Nisan'da Kaymakamlık Koltuğu Öğrencilere Devredildi

22.04.2026 23:31
Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu öğrencilerine bıraktı. Öğrenciler temsili olarak kaymakamlık koltuğuna oturarak ilçe için hayal ve projelerini paylaştı. Kaymakam Bayram, çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak onların bayramını kutladı ve başarılar diledi.

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu öğrencilere devretti.

Aydıntepe Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu öğrencileri temsili olarak kaymakamlık koltuğuna oturdu.

Makamı devralan öğrenciler, ilçe için hayallerini ve projelerini paylaşırken, Kaymakam Bayram da öğrencilerle yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Bayram, çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, tüm çocukların bayramını kutladı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
