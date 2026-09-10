Aydıntepe\'de Maarif Modeli için sene başı zümre toplantısı düzenlendi

Aydıntepe'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde sene başı ilçe zümre toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin başkanlığındaki toplantıda, yeni eğitim döneminde uygulanacak çalışmalar ve projeler için hazırlıklar görüşüldü.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. İlçedeki eğitim sürecinde uygulanacak çalışmaların planlaması yapılırken, öğretmenlerin görüş ve önerileri de dinlendi.

Toplantıda eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ilçedeki okullarda yürütülecek projeler ve yeni eğitim dönemindeki uygulamalar değerlendirildi. Öğretmenlerin yeni döneme ilişkin önerileri doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar da ele alındı.