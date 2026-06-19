Bakan Tekin: "Bizim işimiz milli birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirecek bir eğitim vermek"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımızın çağın ihtiyaç duyduğu pedagojik ve akademik yaklaşımlarla beraber eğitim öğretim süreçlerimizi yeniden gözden geçirdik. Bizim işimiz çocuklarımız arasında milli birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı güçlendirecek bir eğitim vermek" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Bahçelievler Belediyesi iş birliğiyle Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Baklavacılık Atölyesi açıldı. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta meslek liselerinin önemine ve kişileri hayata kazandıran eğitim kurumları olduğuna dikkat çekildi. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı. Ardından Bakan Tekin ve beraberindekiler atölyeyi gezdi.

"Bizim işimiz milli birliğimizi güçlendirecek bir eğitim vermek"

Törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımızın çağın ihtiyaç duyduğu pedagojik ve akademik yaklaşımlarla beraber eğitim öğretim süreçlerimizi yeniden gözden geçirdik. Çocuklarımıza bilgi vermekten beceri kazandırmaya yönelen bir pedagojiyi ve metodolojiyi tercih ettik. Milli birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamızı sağlayacak olan değerlerimizi de çocuklarımıza kazandırmak istedik. Zaten okul, modern okulların ana işlevlerinden bir tanesi. İçinde yaşadığımız toplumun değerlerini çocuklara aşılayıp çocuklarımız arasında milli birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirecek bir eğitim vermek bizim işimiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de 7 tane gastronomi lisesi açmaya karar verdik"

Türkiye'nin yemek adabı ve kültürünün hem tanıtılması hem de yaşatılması gerektiğini vurgulayan Bakan Tekin, "Yemek adabı ve yemek kültürü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tamamlayıcı bir unsuru olarak ele alındı. Tam da buradan hareket ettik. Çocuklarımız bu anlamda bizi biz yapan değerlere sahip olsun istedik. Türkiye'de yedi tane gastronomi lisesi açmaya karar verdik. Bunlardan bir tanesini İstanbul'da Sarıyer'de eylül ayında bütün alanlarıyla beraber hizmete açmış olacağız" dedi.

"Baklava gibi değerlerimize sahip çıkmamız lazım"

Milli değerlere sahip çıkmanın öneminden bahseden Yusuf Tekin, "Fransız köylüsü diyor ki Fransız peyniri pastörize sütten yapılamaz. Yani Fransız peynirinin nasıl yapılacağına dair sürece sahip çıkıyor. Bizim de bu anlamda baklava gibi değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bugün burada atölye açılışı yaptığımız baklava ile ilgili mevzuya, bu kültür aktarımının bir parçası olarak bakıyoruz. Dolayısıyla eğitim öğretim sürecimizin ve milli eğitim mantığının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. O yüzden önemsiyorum" dedi.

"Kantin kart veriyoruz"

Törende meslek liselerine verilen kantin kart hakkında konuşan Vali Davut Gül, "İstanbul'umuzda sosyal yardımlaşmaya kayıtlı olan meslek lisesi öğrencilerine kantin kart veriyoruz. Aylık iki bin TL para yüklüyoruz. Meslek liselerine de böyle bir hediyemiz oldu" dedi.

"Bu atölyenin çok değerli olduğunu düşünüyorum"

Törende milli kültürü anlatan yiyecekleri tüm dünyanın bilmesi gerektiğini dile getiren Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise "Neden hamburgeri tüm dünya biliyor, pizzayı biliyor da bizim dürümümüzü ve baklavamızı tüm dünya, tüm dünyadaki iki yüz küsur ülke bilmiyor? İşte bunun bir başlangıcı. O yüzden bu atölyenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bahçelievler'de açılması, ben öğrencilerim adına hele iş garantili bir şey olduğu için çok mutluyum" diye konuştu. - İSTANBUL