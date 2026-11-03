Bakan Tekin’den öğrencilere sevgi mesajı - Son Dakika
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Bakan Tekin’den öğrencilere sevgi mesajı

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Bakan Tekin’den öğrencilere sevgi mesajı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya’da düzenlenen "Kitap Kurtları Yarışıyor" programında öğrencilerle bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya'da düzenlenen "Kitap Kurtları Yarışıyor" programında öğrencilerle bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kitap Kurtları Yarışıyor" lansman programına katıldı. Programda öğrencilere hitap eden Bakan Tekin, çocukları çok sevdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamını getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukların iyi yetişmesi ve ülkeye, millete faydalı bireyler olması için gereken her türlü desteğin verileceğini ifade ettiğini aktaran Tekin, "Ben buraya size sizi çok sevdiğimi söylemek için geldim. Sizi çok seviyorum çocuklar. Bir de sizi benden daha çok seven birinin selamını getirdim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Kendisi, 'Çocuklara selam söyle. Onları çok seviyorum. Onların iyi yetişmesi ülkeye ve millete faydalı vatandaşlar olarak yetişmesi için ne gerekiyorsa yapacağız' dedi" ifadelerini kullandı.

"Kitap okumak için kendinizi yarıştırmanız beni mutlu ediyor"

Öğrencileri kitap okuma yarışmasına katıldıkları için tebrik eden Tekin, "İyi ki böyle bir yarışmaya girdiniz. İyi ki kitap okumak için birbirinizle yarıştırdınız kendinizi. Sizi böyle görünce çok mutlu oluyorum. Allah sizi yetiştiren anne babalardan ve öğretmenlerden razı olsun" dedi Milli Eğitim Bakanlığının temel görevinin ülkeye ve millete faydalı nesiller yetiştirmek olduğunu belirten Bakan Tekin, çocukların tarihini, geçmişini, atalarını, milletini ve devletini seven bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini kaydetti.

Öğrencilerden devlete ve millete faydalı olmak için çok çalışacaklarına dair söz isteyen Tekin, "Siz devlete, millete faydalı olmak için çalıştıkça biz de siz ne isterseniz yapacağız. Anlaştık mı arkadaşlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanMilli Eğitim BakanıYusuf TekinMalatyaEğitimSon Dakika

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