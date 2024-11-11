Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor

Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'sicil affı' için hazırlık yaptıklarını ifade etti.

11.11.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf tekin, Antalya'da Özel Eğitim Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Araştırılması Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada gündemlerinde 'sicil affı' olduğunu söyledi.

Bakan Tekin, konuşmasında iktidarın eğitime verdiği desteğe dikkat çekerek, "Konfederasyon kapsamında 3 bin 284 özel kurumumuz var. Yaklaşık 700 bin öğrenci ve 60 bin personelimiz bulunuyor. Toplamda 30 milyar lira civarında kamusal destek ödemesi yapıyoruz" dedi.

"BAZI SORUNLAR OLABİLİYOR"

Özel eğitimdeki sorunları çözmeye odaklandıklarını belirten Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla bir programı hayata geçirdik. Yeni müfredatımız 18 milyon öğrencimizin tamamını özel kabul ediyor. Özel eğitimde de bazı sorunlar olabiliyor. Bu konuda genel müdürlüğümüz çalışıyor ve yakın zamanda düzenlemeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA, SİCİL AFFI, EĞİTİM ÜCRETİ

"Bir tane kötü örnek, herkesi zan altında bırakıyor" diyen Bakan Tekin, "Bu alanda olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tedbirler almamız lazım. Biometrik kimlik doğrulama sürecini başlattık. Diğer bir konu sicil affı. Biometrikten sonra bu konudaki adımlar daha sağlıklı bir zemine oturmuş olacak. Bazı konularda hazırlık süreci içindeyiz. Sicil affı için de çalışma yürütüyoruz. Her yıl çocuklar için ödenecek eğitim ücretiyle ilgili sorun yaşıyoruz. Ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sabit bir göstergeye endekslersek çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 15:41:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.