Bakan Tekin, yurt dışında yapılan doktora tezlerine karşı - Son Dakika
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Eğitim

Bakan Tekin, yurt dışında yapılan doktora tezlerine karşı

Bakan Tekin, yurt dışında yapılan doktora tezlerine karşı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yurt dışında yapılan doktora tezlerine karşı olduğunu belirtti. Türkiye'de bu konuda yeterli akademisyen olduğunu söyleyen Bakan Tekin, yurt dışına gönderilen öğrencilerin Türkiye ile ilgili çalışma yapmamasını istedi.

09.07.2024 14:54
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Arkadaşımız sosyoloji çalışacak, diyelim ki İngiltere'de doktora yapıyor, Türkiye'deki etnik ve dini azınlıklarla ilgili doktora tezi yapıyor. Buna karşıyım. Türkiye'de bu kadar akademisyen var; Türkiye'deki akademisyenler sosyoekonomik, etnik, dini, ideolojik bu yapılarla ilgili çalışabilirler" dedi.

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) 2023 burs programı kapsamında, bursiyerlere yönelik 'Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri' programı düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve yurt dışına gitmeye hak kazanan 563 bursiyer öğrenci katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, "Bu salondaki herkes bu ülkeye hizmet edecek, bu ülkeye katkı verecek; buna yüzde 100 inanıyorum. Sizin bu misyonu yerine getirebilmeniz için bakanlık olarak üstümüze ne düşerse, onları yerine getirmeye de hazırız" dedi.

'ÇOK İYİ NİYETLİ BULMUYORUM'

Ardından bursiyerlerin çalışma alanlarına değinen ve bir konudan çok rahatsız olduğunu kaydeden Bakan Tekin, "Arkadaşımız sosyoloji çalışacak, diyelim ki İngiltere'de doktora yapıyor, Türkiye'deki etnik ve dini azınlıklarla ilgili doktora tezi yapıyor. Buna karşıyım. Türkiye'de bu kadar akademisyen var; Türkiye'deki akademisyenler sosyoekonomik, etnik, dini, ideolojik bu yapılarla ilgili çalışabilirler. Yurt dışına gönderdiğimiz kişinin, bulunduğu üniversitede Türkiye'yle ilgili bir çalışma yapmasını da açıkçası çok iyi niyetli bulmuyorum. O yüzden de o arkadaşlara da gönderdiğimiz arkadaşlara da yurt dışındayken Türkiye'yle ilgili çalışma mümkün olduğunca yapmayacaksınız. Siz Türkiye ile ilgili çalışma yapmaya gitmiyorsunuz. Siz başka amaçlarla gidiyorsunuz, amaçlarını gerçekleştirin" diye konuştu. Bakan Tekin, daha sonra yurt dışına gidecek bursiyerlerle sohbet etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Bakan Tekin, yurt dışında yapılan doktora tezlerine karşı - Son Dakika

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