Balıkesir Burhaniye'de 20 özel gereksinimli birey, öğrencilerle kurabiye hazırladı - Son Dakika
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Balıkesir Burhaniye'de 20 özel gereksinimli birey, öğrencilerle kurabiye hazırladı

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Balıkesir Burhaniye\'de 20 özel gereksinimli birey, öğrencilerle kurabiye hazırladı
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BUBFA Gastronomi Kulübü ve Burhaniye Gençlik Merkezi iş birliğinde düzenlenen Engelsiz Mutfak etkinliğinde 20 özel gereksinimli birey, öğrencilerle kurabiye hazırladı. Etkinlik, katılımcıların üretime aktif katılımını ve sosyal etkileşimini güçlendirdi.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Gastronomi Kulübü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Burhaniye Gençlik Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Engelsiz Mutfak" etkinliği, özel gereksinimli bireyleri ve üniversite öğrencilerini aynı mutfakta buluşturdu.

Balıkesir Gastronomi Eğitim Mutfağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Burhaniye Gençlik Merkezi aracılığıyla katılım sağlayan 20 özel gereksinimli birey, Gastronomi Kulübü öğrencileriyle birlikte kurabiye hazırladı. Katılımcılar, mutfaktaki üretim süreçlerine aktif olarak katılarak hem gastronomi deneyimi kazandı hem de birlikte üretmenin, paylaşmanın ve başarmanın mutluluğunu yaşadı. Gastronomi Kulübü Danışmanı Arş. Gör. Setenay Melek Yurttabir rehberliğinde Kulüp Başkanı Rana Yüncü ve kulüp üyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe, BUBFA Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Memiş Kocaman da katılarak destek verdi.

Etkinlik boyunca öğrenciler ve özel gereksinimli katılımcılar, kurabiye hazırlığının farklı aşamalarında birlikte görev aldı. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen uygulamalar, katılımcıların sosyal etkileşimlerini güçlendirirken, dayanışma, empati ve birlikte çalışma kültürünün gelişmesine de katkı sundu. Gastronominin yalnızca yiyecek ve içecek üretiminden ibaret olmadığını; insanları bir araya getiren, iletişimi güçlendiren ve toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayan önemli bir alan olduğunu ortaya koyan etkinlik, katılımcıların yüzlerindeki mutlulukla anlam kazandı.

"Asıl engeller bireylerde değil, toplumun oluşturduğu önyargılardadır"

Etkinlikte katılımcılarla bir araya gelen BUBFA Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı geliştiren ve fırsat eşitliğini destekleyen öncü yapılar olduğunu vurguladı. Prof. Dr. İlban, "Bugün burada yalnızca kurabiye yapmıyoruz; sevgiyi, dayanışmayı, dostluğu ve birlikte başarmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Bizim için engelsiz bir mutfak, herkesin eşit fırsatlarla kendini ifade edebildiği, yeteneklerini ortaya koyabildiği ve kendisini değerli hissedebildiği bir yaşam anlayışının yansımasıdır. Unutmamalıyız ki asıl engeller bireylerde değil, toplumun oluşturduğu önyargılarda ve fırsat eşitsizliklerindedir. Bize düşen görev, bu engelleri ortadan kaldırmak ve her bireyin potansiyelini ortaya koyabileceği ortamları oluşturmaktır. Çünkü her insanın keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneği, topluma katacağı bir değeri vardır. Üniversiteler olarak en önemli sorumluluklarımızdan biri, farklılıkları bir zenginlik olarak gören, kimseyi geride bırakmayan ve insanı merkeze alan bir toplumsal anlayışa öncülük etmektir. Bugün öğrencilerimizle özel gereksinimli misafirlerimizin aynı mutfakta, aynı heyecanla ve aynı mutlulukla üretmeleri, bu anlayışın en güzel göstergesidir. Biz inanıyoruz ki yeteneklerin önünde engeller değil, fırsatlar olmalıdır" diye konuştu.

Prof. Dr. İlban, bu tür sosyal sorumluluk etkinliklerinin sürdürülebilir hale getirilmesinin önemine dikkat çekerek, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Burhaniye Gençlik Merkezi yetkililerine, Gastronomi Kulübü danışmanına, kulüp başkanına, öğrencilere ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, benzer iş birliklerinin devam etmesini temenni etti.

Kaynak: İHA
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