Balıkesir'in Mimari Mirası Araştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'in Mimari Mirası Araştırıldı

Balıkesir\'in Mimari Mirası Araştırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülşah Yetgin, Balıkesir kamu yapılarının korunması için kapsamlı bir doktora tezi tamamladı.

Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü akademisyeni, Koruma ve Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Dr. Öğr. Gör. E. Gülşah Yetgin Gözüaçık, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı'nda hazırladığı doktora tezini başarıyla tamamladı.

"19. Yüzyıl-20. Yüzyıl Başına Tarihlenen Balıkesir Karesi Sancağı Kamu Yapılarının Mimari Analizi ve Miras Değerleri Üzerinden Öneri Koruma Yaklaşımı" başlıklı çalışma, Balıkesir'in Geç Osmanlı Dönemi'ne ait kamu yapılarını bölgesel ölçekte ve bütüncül bir yaklaşımla ele alan ilk kapsamlı bilimsel araştırma olma özelliği taşıyor.

Uzun yıllara yayılan arazi çalışmaları, arşiv incelemeleri ve belgeleme faaliyetleri sonucunda hazırlanan tezde, Karesi Sancağı döneminden günümüze ulaşabilen kamu yapılarının mimari özellikleri, tarihsel gelişimi ve kültürel miras değerleri ayrıntılı şekilde incelendi.

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, Balıkesir'in sanılandan çok daha zengin ve çeşitli bir kamu yapısı mirasına sahip olduğunu ortaya koydu. Çalışmada, günümüzde unutulmuş, terk edilmiş ya da işlevini yitirmiş çok sayıda kamu yapısı yeniden tespit edilerek kayıt altına alındı. Söz konusu yapıların yalnızca mimarlık tarihi açısından değil, dönemin idari yapısını, inşa tekniklerini, kullanılan malzemeleri, sosyal yaşamını ve kültürel çeşitliliğini yansıtan önemli belgeler niteliğinde olduğu vurgulandı.

Dr. Öğr. Gör. E. Gülşah Yetgin Gözüaçık, tarihi yapıların korunmasında yalnızca fiziksel durumlarının değerlendirilmesinin yeterli olmadığını belirterek, her yapının sahip olduğu tarihsel, mimari, sosyal ve kültürel miras değerleri ile karşı karşıya bulunduğu risklerin birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Bu doğrultuda tez kapsamında, hangi yapıların öncelikli olarak korunması gerektiğinin belirlenmesine yönelik bilimsel bir değerlendirme yöntemi de geliştirildi.

Çalışmada ayrıca, kullanım dışı kalmış ve zamanla unutulmuş kamu yapılarının yeniden işlevlendirilerek korunması ve kent yaşamına kazandırılması için çeşitli önerilere yer verildi. Böylece araştırma, yalnızca kültürel mirasın belgelenmesine değil, aynı zamanda sürdürülebilir koruma politikalarının oluşturulmasına da bilimsel bir altyapı sunuyor.

Balıkesir'in kamu yapısı mirasını ilk kez il geneline yayılan bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiren doktora tezinin, gelecekte yürütülecek koruma, restorasyon ve planlama çalışmalarına önemli bir kaynak oluşturması bekleniyor. Araştırmanın, Balıkesir'in tarihi kimliğinin korunmasına, unutulmuş kamu yapılarının yeniden gündeme taşınmasına ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Kültür, Eğitim, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Balıkesir'in Mimari Mirası Araştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi
Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu
Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı
İtalya’da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı İtalya'da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı
Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü

19:24
Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi İşte o sözler
Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi! İşte o sözler
19:14
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
18:59
Aziz Yıldırım’dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim
Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim
18:38
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı
18:34
Rusya’da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti
Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti
18:10
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 19:52:54. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'in Mimari Mirası Araştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.