BARÜ\'de otizmde tanıdan yetişkinliğe uzanan süreç uzmanlar tarafından anlatıldı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen panelde otizmli bireylerin erken tanıdan başlayarak eğitim ve sosyal yaşam süreçlerinde desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde "Tanıdan Yetişkinliğe: Otizmli Bireyler İçin Yol Haritası Paneli" düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik otizmli bireyler ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Açılış konuşmalarında otizme dair farkındalık ve iş birliği mesajı verildi

Programın açılış konuşmasını yapan BARÜ Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tahir Mete Artar, "Otizm, yaygınlığı her geçen gün artan sosyal ve iletişim becerileri ile davranışlarda kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu süreç süreklilik, bilimsel yaklaşım ve güçlü iş birliği gerektiren bir sorumluluktur. Bu anlayışla Bartın Üniversitesi olarak ilimizdeki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendiren onların yaşamlarına değer katan projeler geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz, "Bugün dünya genelinde her 36 çocuktan birinde görülen otizm spektrum bozukluğunun teşhisi ve takibi sağlık kurumlarımız ve hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca farklı kurumlarımızın iş birliğiyle hazırlanan Bartın İli Otizm Rehberi ile tüm hizmetlerin tanıtımını ve bilgilendirmesini bir çatı altında birleştirmeyi hedefliyoruz. Yine bu güçlü koordinasyon sonucunda Bartın ilimiz bakanlığımız tarafından bireysel sosyal hizmet danışmanlığı alanında pilot illerden birisi olarak belirlenmiştir. Pilot il olmanın sorumluluğu ile bu modelin ülkemiz genelinde uygulanmasına öncülük etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Okuldan eve giden yol kimi çocuklar için sadece birkaç dakikadır ama bazı çocuklar için her adım çok daha fazlasını taşır. Bir ses, bir yağmur, bir kalabalık bizim fark etmediğimiz küçücük ayrıntılar onun için büyük bir engele dönüşebilir. Bizim sıradan dediğimiz dünya, onun için yorucu bir mücadele olabilir. Ancak bazen tek bir sarılma bütün günün yükünü hafifletir. Otizmi anlamak hayatı kolaylaştırır. Bartın, Türkiye'de özel gereksinimli bireylerin fazla olduğu bir il olarak öne çıkıyor. Bu noktada Bartın Üniversitesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezimizde 136 bireyin eğitim-öğretim faaliyetlerine bireysel ve grup seanslarıyla destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ise "Otizmli bireyler sadece destek bekleyen değil doğru imkan verildiğinde topluma yön verebilecek üretken, güçlü ve ilham kaynağı bireylerdir. Unutmamalıyız ki mesele farkında kalabilmek ve sorumluluk alabilmektir. Eğitimden istihdama, sosyal hayattan gündelik yaşama kadar her alanda onların önündeki engelleri kaldırmak bir tercih değil bir icraat meselesidir. Bugün düzenlenen bu panelde ele alınacak tanıdan yetişkinliğe uzanan yol haritası toplum olarak bizim de yol haritamızdır. Çünkü kapsayıcı bir toplum ancak en kırılgan bireylerine gösterdiği özen kadar güçlüdür" dedi.

Tanıdan Yetişkinliğe: Otizmli Bireyler İçin Yol Haritası Paneli

Ardından geçilen panelde Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Berat Merih Yetim "Otizmde Tıbbi Tanılama Süreçleri ve Erken Tanının Önemi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Esra Orum Çattık "Otizmli Bireylerin Okul Döneminde Nitelikli Desteklenmesi" ve Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden Prof. Dr. Yasemin Ergenekon "Otizmli Bireylerin Bağımsız Yetişkinliğe Geçişlerinin Desteklenmesi" konusunda sunum yaptı.

BARÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Tahir Mete Artar "Bartın Otizm Çalıştayı Bulguları ve Bartın İl Otizm Rehberi", Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Otizm Destek Ağı Koordinatörü Sunay Kara "Otizmli Bireyler İçin Sosyal Hizmet Danışmanlığı ve Bartın Otizm Destek Ağı" başlıklarında bilgilendirmelerde bulundu.

BARÜ'nün Engelsiz Üniversite Program Nişanı alan programları alkışlandı

Panelin ardından BARÜ'nün 2025 YÖK Engelsiz Üniversite Program Nişanı alan 7 programının ödül töreni gerçekleştirildi. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu, Çocuk Gelişimi, İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Antrenörlük Eğitimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmet programlarını temsilen öğretim elemanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Gülay Engin ile il protokolünün katılımıyla düzenlenen etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - BARTIN