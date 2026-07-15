BARÜ\'de 15 Temmuz Konferansı: \'Kader Değiştiren Dönüm Noktası\'

BARTIN (İHA) – Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen "Bir Mücadelenin Hikayesi" konferansında, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, 15 Temmuz'un Türkiye'nin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bartın Valiliği ile Bartın Üniversitesi iş birliğinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" teması kapsamında Kutlubey Yerleşkesi Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, il protokolü, akademik ve idari personel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

"Milletimizin iradesi her türlü tehdidin üzerindedir"

Açılış konuşmasını yapan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, 15 Temmuz'un milli iradeye ve bağımsızlığa yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, Türk milletinin o gece dünyaya örnek bir direniş sergilediğini ifade etti.

Akkaya, "On yıl önce milli irademiz, bağımsızlığımız ve geleceğimiz hedef alındı. Ancak milletimizin iradesi karşısına çıkan her türlü tehdidin üzerinde duran en büyük güç olduğunu bir kez daha göstermiştir. 'İrade Bizim, Zafer Bizim' sözü tarih boyunca milletimizin ortak iradesinin en güçlü ifadesidir." dedi.

"15 Temmuz Türkiye'nin kaderini değiştiren bir dönüm noktasıydı"

Konferansın moderatörlüğünü üstlenen BARÜ Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özkan Avcı, 15 Temmuz'un devletin bekasına ve milletin iradesine yönelik bir darbe girişimi olduğunu belirterek, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğu direnişle bu kalkışmayı engellediğini söyledi.

Konferansın konuşmacısı Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ise 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, Türkiye'nin bağımsızlığına yönelik kapsamlı bir işgal girişimi olduğunu dile getirdi.

Yarar, "15 Temmuz'u anlamak için sadece o geceye bakmak yetmez. Öncesi, sonrası ve bugünü birlikte değerlendirmek gerekir. O gece ortaya konulan milli irade sadece darbeyi engellemedi, Türkiye'nin kaderinde önemli bir kırılma noktası oluşturdu. Darbe girişimi başarılı olsaydı ülkemiz çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalabilirdi." ifadelerini kullandı.

"Millet tankların karşısına çıktı"

Türk milletinin gösterdiği direnişin dünyada benzeri olmadığını vurgulayan Yarar, "O gece vatandaşlarımız silahsız şekilde tankların ve namluların karşısına çıktı. Şiddet arttıkça meydanlardaki insan sayısı azalmadı, aksine arttı. Halkın silahsız olarak darbeyi engellediği başka bir örnek dünyada yoktur. Bugün burada huzur içinde bulunabiliyorsak bunu o gece şehit olan kahramanlarımıza ve gazilerimize borçluyuz." diye konuştu.

"12 Eylül ile 15 Temmuz arasındaki fark soruldu"

Konferansın soru-cevap bölümünde AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, 12 Eylül 1980 darbesi ile 15 Temmuz darbe girişimi arasındaki farkı sordu.

Soruyu yanıtlayan Mete Yarar, "Onlar bizim babalarımız, dedelerimiz ve atalarımız. Bizi onlar yetiştirdi. Biz onların bize bıraktığı değerlerle bugün bunları başarabiliyoruz. Mayamız sağlam olduğu için millet olarak bu direnişi gösterebildik." dedi.

Konferansın ardından fuaye alanında Bartın Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı öğrencilerinin hazırladığı "15 Temmuz Poster Sergisi" ile BARÜ Kütüphanesi'nde yer alan 15 Temmuz temalı eserlerden oluşan kitap sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ve protokol üyeleri sergideki eserleri inceledi, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - BARTIN