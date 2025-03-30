Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu - Son Dakika
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Eğitim

Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

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Kıbrıs'ta başörtülü öğrencilerin okula girmesini engelleyen Selma Eylem, Türk büyükelçiliği önünde yaptığı açıklamada "Sayın elçiye bir kez daha 'Go home' diyoruz. Yarın sınavlarımızı yapma niyetindeyiz. Eğer bu dayatma devam ederse çocuklarımızın sınav hakkını elinden alacak olan burasıdır. Gereğini yapmak için polise de bu kuklalara da çağrı yapıyorum" dedi.

30.03.2025 15:43
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ve okulda görevli öğretmenlerin 8. sınıf öğrencisinin başörtüsüyle okula alınmaması büyük tepki çekmişti. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, öğrencinin okula alınması gerektiğini belirtmiş ancak bu talep okul yönetimi tarafından reddedilmişti.

ANNE İSYAN ETTİ: YIL 2025 VE BİZ 28 ŞUBAT'I YAŞADIK

Başörtüsüyle okula girmesine engel olunan 8. sınıf öğrencisinin annesi Nazlı Şimşek, duruma isyan etti. Nazlı Şimşek, yaptığı açıklamada "Maalesef, yıl 2025 ve biz 28 Şubat'ı yaşadık. Çocuğum ayrı, biz ayrı ikna edilmeye çalışıldık. Türlü iftiralara maruz kaldık. Çocuğum 3 haftadır okula gidemiyor. Maalesef bunu yapanlar eğitimci" dedi.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE SKANDAL SÖZLER

Olayın yankıları sürerken başörtü düşmanı olarak bilinen Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Türk büyükelçiliği önünde yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Büyükelçinin elini öğrencilerden ve okullardan çekmesi gerektiğini ifade eden Eylem, "Sayın elçiye bir kez daha 'Go home' diyoruz. Yarın sınavlarımızı yapma niyetindeyiz. Eğer bu dayatma devam ederse çocuklarımızın sınav hakkını elinden alacak olan burasıdır. Gereğini yapmak için polise de bu kuklalara da çağrı yapıyorum. Böyle bir sorunumuz hiçbir zaman olmadı bizim. Tamam tüzüğü geriye döndürdün, o zaman gereğini yapacaksın. Dolayısıyla tekrar ediyoruz; buralara binleri toplarız. Elçi elini okullarımızdan çeksin. Çocuklarımızın üzerinden çeksin artık yeter" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda eğitim gören bir kız öğrenci başörtüsüyle okula alınmamış, çocuğa okul yönetimi ve pedagog eşliğinde okula başörtüsü ile alınamayacağı ve bu yetkinin okul idaresinde olduğu iletilmişti. Aile daha sonra Milli Eğitim Bakanlığına yazılı şikayet dilekçesi sunarak, okuyan kızlarının eğitim hakkının alınmamasını ve eğitimine devam edebilmesini talep etmişti. Okul yönetimi aileye çocuklarının İlahiyat Koleji'ne gitmesini önermesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı konuyu KKTC Bakanlar Kurulu gündemine taşımıştı. Bakanlar Kurulu da, ortaokullarda uygulanan yasağı esneterek isteyen ortaokul öğrencilerinin "bone" ve "bandana" ile okula gidebilmesine olanak sağlamıştı. Ancak bir süre sonra bu karar da geri çekilmişti.

Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Sendika, Güncel, Kıbrıs, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Gürkan Mirkan:
    şimdi bunun yaptığı yobazlık değilde nedir.? 119 48 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Sıra sanada gelecek Rum tohumu 93 37 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ghtunden tütün Rum tarafina atın. hem besliyoruz hem bize havlıyor. 74 27 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Rumların giderken arkasında bıraktıkları olsa gerek yok sa TÜRK büyük elçisine go home demezdi türkce konuşurdu 69 25 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Çok konuşma boş insan, birgün ağzınla kaşının gözünün yerini değiştiriverir Yaradan. 59 31 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Selma hanım home nedir bilmiyorum ama madem GO diyorsun hay hay 45 11 Yanıtla
  • 008294:
    bunun soyu sopu araştırılsın durum vahim 27 10 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    helal olsun 8 24 Yanıtla
  • Benvekendim :
    Bıraksak 2 günde alacaklar elinizden vatan dediğiniz toprağı hala atar peşindesiniz. 3 tane askerin 1 tana tabancan yok, ekonominin suyun yok hala boş laf. Bu ve benzeri ülkelerdeki beslediğimiz kargalar hep mi bizim gözümüzü oyacak, bir tane mi vefalı çıkmaz arkadaş. 21 6 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    inşallah Türkiye cumhuriyeti de özüne döner 12 14 Yanıtla
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