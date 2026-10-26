Batman\'a hayırsever desteğiyle teknoloji ve yapay zeka lisesi kazandırılacak

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, hayırsever desteğiyle kentte teknoloji ve yapay zeka lisesi yapılacağını belirterek, 8 okul ve bir kurumdan oluşan 9 yatırımın da kasım ayı itibarıyla yatırım programına alınacağını söyledi.

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, kentte yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri, güvenli okul çalışmaları ve eğitim yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Batman'da 10 binin üzerinde öğretmen ve 170 binin üzerinde öğrenciyle eğitim öğretim sürecinin başladığını belirten Ciğer, öğrencilerin güvenliği konusunda aile, okul ve öğretmen iş birliğinin önemine dikkat çekti.

"Velilerimizden bizlere destek olmalarını istiyoruz"

Güvenli okul ortamının sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Mili Eğitim Müdürü Ciğer, "Milli eğitim olarak yaklaşık bir ay önce okullarımızda eğitim öğretim sürecini başlattık. Batman'da 10 binin üzerinde öğretmen ve 170 binin üzerinde öğrenciyle eğitim öğretim sürecimize başladık. Biliyorsunuz, son günlerde özellikle güvenli okul iklimiyle ilgili, Sayın Valimizin koordinesinde ilimizde çocuklarımızın okullara güvenli gelip gidebilmesi için hem fiziki ortamları hem de çocuklarımızın okul süreçlerini en güzel şekilde takip etmeye gayret ediyoruz. Burada özellikle velilerimizden bize destek olmalarını istiyoruz. Çocuklarıyla ilgili en ufak bir değişiklik ya da farklılık gördüklerinde bunu okullarıyla, rehber öğretmenleriyle, okul idareleriyle ve sınıf öğretmenleriyle paylaşmalarını istiyoruz. Çocuklarımızın hepsini çok iyi takip etmemiz lazım. Özellikle sosyal medya, internet, bilgisayar ve diğer alanlarla ilgili süreç takibini aile, okul ve öğretmen iş birliğiyle yapmamız gerekiyor. Bu konuda velilerimizden bizlere destek olmalarını istiyoruz. Süreci birlikte yürüttüğümüzde sorunların kalmayacağını düşünüyoruz" dedi.

"Dokuz yatırımımızı kasım ayı itibarıyla yatırım programına aldırmış olacağız"

Kentteki eğitim yatırımlarına ilişkin bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Ciğer, "İlimizde yapılan yatırımlara baktığımızda, son 3,5-4 yılda yaklaşık 14-15 okul ve kurumumuz hizmete açıldı. Geçen ay Bakanımız Batman'daydı. Bakanımızla süreci paylaştık. Bundan bir hafta sonra Bakan Yardımcımız yatırımlar için ilimize teşrif etti. Bakan Yardımcımızla da süreci paylaştık. Sekiz okul ve bir kurum olmak üzere dokuz yatırımımızı kasım ayı itibarıyla yatırım programına aldırmış olacağız. Bu anlamda Batman'ımızın ihtiyacı olan, özellikle Tilmerç, Tilmiz ve Çamlıtepe gibi bölgelerde okul ihtiyacını giderecek yatırım çalışmalarını yapmış olacağız. Bunların da yapılmasıyla birlikte ilimizde son 3,5 yıldaki süreçte yaklaşık 21-22 kurumumuz hizmete açılmış olacak" diye konuştu.

"Teknoloji ve Yapay Zeka Lisesi bölgede tek olacak"

Hayırsever desteğiyle yapılacak teknoloji ve yapay zeka lisesinin yasal işlemlerinin tamamlandığını belirten Milli Eğitim Müdürü Ciğer, "Bunun yanında, hayırsever girişimiyle bir teknoloji ve yapay zeka lisemizin yapımına bugün yarın başlanmış olacak. Bununla ilgili yasal prosedürleri bitirdik. İlimize, bölgede tek olacak bir teknoloji ve yapay zeka lisesi kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Kozluk'ta 14 okulun bakım ve onarımını yazın tamamladık"

İl genelinde 785 eğitim kurumunun bulunduğunu aktaran Milli Eğitim Müdürü Ciğer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Genel anlamda ilimizde 785 kurumumuz var. Bu kurumlarımızın 300'e yakını merkezde, diğerleri ilçelerimizde bulunuyor. İlçelerimizle koordineli şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kozluk ilçemizde özellikle doğal gaz ve diğer çalışmalar sürüyor. Okullarımızın tadilat, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 14 okulun çalışmalarını yazın bitirdik. Doğal gaz ve diğer alanlardaki yatırımlarımız da aynı şekilde devam ediyor. Kozluk ilçemizde bir lisemizin yatırımı sürüyor. Diğer ilçelerimizde de ihtiyaçları gidermek için yatırım çalışmalarımız devam ediyor."