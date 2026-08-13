Batman, kütüphane ziyaretçi sayısında Türkiye ikincisi oldu

Batman Valisi Ekrem Canalp, 2025 yılı itibarıyla Batman'ın kütüphanelerde ağırlanan toplam ziyaretçi sayısında İstanbul'un ardından Türkiye ikincisi olduğunu, nüfusa oranla yapılan değerlendirmede ise açık ara ilk sırada yer aldığını söyledi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de en fazla ziyaretçi kabul eden kütüphaneler sıralamasında Batman'ın İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldığını açıkladı.

Batman'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan ve dünyada da kullanılan bir kütüphane modelini hayata geçirdiklerini belirten Vali Canalp, "Bu model, merkezde büyük bir kütüphanenin bulunmasının yanı sıra merkezin dışında yaşayan herkesin de kütüphaneye erişimini mümkün kılacak yeni kütüphanelerin inşa edilmesini öngörüyor" dedi.

Bu amaç doğrultusunda kent merkezi ve ilçelerde ortak çalışma yürüttüklerini ifade eden Vali Canalp, "Şehir merkezinde Batman Belediyesi, ilçelerimizde ise İl Özel İdaremizle müşterek bir çalışma yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yürüttüğümüz ortak çalışma kapsamında kent merkezine 4, ilçelerimize de 4 büyük kütüphane kazandırılması için harekete geçtik. Bu ortak çalışmanın sonuçlarını bugün görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

Planlanan 8 kütüphaneden 4'ünün hizmete açıldığını kaydeden Vali Canalp, diğer 4 kütüphanenin de yakın zamanda faaliyete geçmesiyle ziyaretçi sayılarının daha da artacağını söyledi.

Batman'ın toplam kütüphane ziyaretçi sayısında İstanbul'un ardından ikinci olduğunu vurgulayan Vali Canalp, "Batman'ın ikinci sırada yer alması toplam ziyaretçi sayısına göredir. Ancak 100 bin kişiye düşen kütüphane ziyaret oranına baktığımızda Batman, açık ara Türkiye'deki bütün illerin önündedir" ifadelerini kullandı.