Battalgazi zabıtası YKS için sahadaydı

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi ve sınav süresince ilçe genelinde aldığı tedbirlerle sınav ortamının korunmasına katkı sağladı. Yanlış okula giden bir öğrenci ise ekipler tarafından sınava gireceği merkeze ulaştırıldı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla ilçe genelinde kapsamlı tedbirler aldı. Sınav öncesinden başlayarak sınav süresince sahada görev yapan ekipler, öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek unsurların önüne geçmek amacıyla çeşitli noktalarda denetim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Selçuklu Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnafa gerekli uyarılar yapılırken, pazar alanında sınavı olumsuz etkileyecek herhangi bir durumun yaşanmadığı bildirildi. Malatya Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, 19 Haziran Cuma günü saat 19.00'dan 21 Haziran Pazar günü saat 18.00'e kadar inşaat, kazı, yıkım ve benzeri faaliyetlerin durdurulmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda rezerv alan ve yerinde dönüşüm çalışmalarının sürdüğü bölgelerde kontroller yapılırken, Battalgazi Mahallesi Çatyol Caddesi üzerinde bulunan inşaat alanında da gerekli incelemeler gerçekleştirildi. Okul çevrelerinde seyyar satıcılara yönelik denetimler gerçekleştiren ekipler, ses ve gürültü oluşturabilecek faaliyetlere karşı gerekli önlemleri aldı. Sınav sabahı yanlış okula gittiği belirlenen ve ulaşım imkanı bulunmayan bir öğrenci de zabıta ekiplerinin desteğiyle sınava gireceği okula ulaştırıldı. Öğrencinin sınava zamanında giriş yaptığı öğrenildi.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ilçe genelinde gerekli tedbirleri alan Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için de sahada olacak. Ekipler, öğrencilerin sınavlarını huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla denetim ve koordinasyon çalışmalarını sürdürecek. - MALATYA