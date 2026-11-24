24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bayburt'ta düzenlenen program, Saray Bahçesi'ndeki çelenk sunma töreninin ardından çeşitli etkinliklerle devam etti.

Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Göreve yeni başlayan öğretmenler, Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hayri Kocabey eşliğinde yemin ederek meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı koro konserinde şarkı ve türküler seslendirildi. Öğrencilerin söylediği eserlere salonu dolduranlar kimi zaman alkışlarla, kimi zaman da hep bir ağızdan eşlik etti.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Bayburt'taki eğitim faaliyetlerinin merkezinde çocukların, en önemli paydaşları arasında ise öğretmenlerin bulunduğunu söyledi. Eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, akademik başarının artırılması ve sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirten Kahraman, öğretmenlerin özverili çalışmalarının şehirdeki eğitim hayatına önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Köy okullarında kış şartlarına rağmen görev yapan, birden fazla sınıfın sorumluluğunu üstlenen ve öğrencilerinin başarısını kendi başarısı olarak gören öğretmenlerin önemine dikkat çeken Kahraman, "Hep siz varsınız diye bu şehrin yarınlarına güvenle bakıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak köy okullarındaki en küçük ihtiyacı da merkezdeki en büyük talebi de aynı ciddiyetle değerlendireceğiz. Öğretmenlerimizi sahada asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bilgi, beceri, değer ve erdem bütünlüğü içerisinde nesiller yetiştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Modelin milli ve manevi değerlerine bağlı, bilim ve teknolojiyi insanlığın faydasına kullanan bireylerin yetişmesine katkı sunacağını vurgulayan Eldivan, bu süreçte öğretmenlerin bilgi birikimi, tecrübesi ve fedakarlığının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Öğretmenlerin sınıflarda yetiştirdiği çocukların gelecekte bilim, kültür, sanat ve devlet hayatına yön veren şahsiyetler olacağını vurgulayan Eldivan, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı ve hayatını kaybeden eğitimcileri saygıyla andı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.