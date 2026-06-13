Bayındır'da LGS heyecanı: 251 öğrenci ter döktü - Son Dakika
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Bayındır'da LGS heyecanı: 251 öğrenci ter döktü

Bayındır\'da LGS heyecanı: 251 öğrenci ter döktü
13.06.2026 10:29
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Bayındır'da LGS'ye 251 öğrenci katıldı, aileler sınav öncesi heyecanla bekledi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava yaklaşık 251 öğrenci katıldı. Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, aileleri ise okul çevresinde heyecanla bekleyişlerini sürdürdü.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, gerekli kontrollerin ardından salonlara alınırken, veliler de çocuklarının başarılı olması için dua etti. Sınav süresince okul çevrelerinde bekleyen aileler zaman zaman heyecanlı anlar yaşadı.

Sınav merkezini ziyaret eden Bayındır İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Ökay da öğrenciler ve velilerle bir araya geldi. Sınav öncesinde öğrencilere başarı dileklerini ileten Ökay, velilerle sohbet ederek heyecanlarını paylaştı.

İlçe genelinde sınavın sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğini belirten Ökay, "Öğrencilerimizin uzun süredir hazırlandıkları bu önemli sınavın hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, emek veren öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın geleceği için gösterdikikleri çaba çok kıymetli. İnşallah emeklerinin karşılığını alacaklar" dedi.

Sınavın huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki sınav merkezi bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, okul çevresinde trafik akışını düzenlerken, öğrencilerin sınav esnasında dikkatlerinin dağılmaması için gerekli tedbirleri uyguladı.

Öte yandan, sınav öncesinde Yeşilay Bayındır Temsilcileri Nazlı Atmaca, Öner Er ve Süleyman Yörük tarafından velilere rehberlik desteği sağlandı. Temsilciler, ailelerle bir araya gelerek sınav sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulunurken, öğrencilere de başarı dileklerini iletti.

Veliler, gerçekleştirilen destek çalışmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederken, sınava giren tüm öğrencilere başarı temennisinde bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Eğitim, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bayındır'da LGS heyecanı: 251 öğrenci ter döktü - Son Dakika

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