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BEUN’dan öğrencilere iş ve kariyer imkânı

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BEUN’dan öğrencilere iş ve kariyer imkânı
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra mesleki tecrübe kazanmalarını desteklemek ve mezuniyet öncesinde iş hayatına donanımlı şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla bir proje daha hayata geçirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra mesleki tecrübe kazanmalarını desteklemek ve mezuniyet öncesinde iş hayatına donanımlı şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla bir proje daha hayata geçirildi. Bu kapsamda BEUN ile Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen "İŞKUR Gençlik Programı" protokolü, düzenlenen törenle imza altına alındı.

Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen törende iş birliği protokolü, BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy ile İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk tarafından imzalandı.

Gençlere hem iş deneyimi hem maddi destek

İmzalanan protokol kapsamında bu yıl; BEUN bünyesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören 1.860 öğrenci programa katılma hakkı elde edecek. Eğitim hayatları devam ederken BEUN'un akademik ve idari birimlerinde çalışma fırsatı yakalayacak öğrenciler, hem iş tecrübesi edinecek hem de kendilerine ekonomik katkı sağlayacak. Programa kabul edilen öğrencilere, görev yaptıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılacak. Ayrıca öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigorta primleri de çalışma süresince İŞKUR tarafından karşılanacak.

Kampüsün her alanında aktif rol alacaklar

Gençlik Programı kapsamında öğrenciler; sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel etkinlikler, akademik ve idari destek çalışmaları, toplumsal hizmet ve iş birliği projeleri, öğrenci gelişim ve uyum süreçleri, dijital dönüşüm, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi gibi birçok stratejik alanda görev üstlenebilecek. İmzalanan protokolün, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin öğrenci odaklı yaklaşımını güçlendirmenin yanı sıra gençlerin çalışma hayatına hazırlanmasına, istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına ve üniversite-kamu iş birliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Rektör Ulusoy: "Gençlerimizin geleceğine yapılan her yatırımı çok kıymetli buluyoruz"

İmza töreni kapsamında açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Ulusoy, şu sözleri ifade etti:

"Üniversitemiz; öğrencilerinin mesleki deneyim kazanmasına, sektörel gelişmelere uyum sağlamasına ve iş hayatına emin adımlarla atılmasına büyük önem vermektedir. İŞKUR ile imzaladığımız bu protokol, 1.860 öğrencimizin kariyer yolculuklarına katkı sunacak, onları geleceğe daha güçlü ve özgüvenli hazırlayacaktır. Öğrencilerimizin eğitimleri sürerken sigorta güvencesi altında maddi destek almaları da bu süreci hem ekonomik hem de motivasyonel açıdan çok daha verimli hale getirecektir. Böylesine anlamlı ve vizyoner bir projenin üniversitelerimizde uygulanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Gençlerimizin istihdamına ve gelişimine her daim destek veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar başta olmak üzere, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürümüz Samet Güneş'e, İŞKUR Zonguldak İl Müdürümüz Okan Şentürk'e ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalanacak öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyor, protokolün üniversitemize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Başvurular çevrim içi alınacak: Süreç 4 Kasım'da başlıyor

Bin 860 kişilik geniş kontenjanıyla öğrencilere önemli bir imkan sunan programın başvuru ve uygulama takvimi de netleşti. Programa katılmak isteyen öğrenciler, 4-8 Kasım 2026 tarihleri arasında kayıtlı oldukları ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarının bulunduğu ilçeleri seçerek İŞKUR'un resmi çevrim içi portalı (https://guc.iskur.gov.tr/) üzerinden başvurularını yapabilecekler.

Başvuruların tamamlanmasının ardından asil ve yedek adayların belirleneceği kura çekimi, 11 Kasım 2026 tarihinde BEUN Farabi Kampüsü Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kurada ismi çıkan adayların evrak teslim işlemleri 12-16 Kasım 2026 tarihleri arasında tamamlanacak ve ardından 17-19 Kasım 2026 tarihlerinde komisyon incelemesi yapılacak. Değerlendirme sürecinin sona ermesiyle birlikte programa kabul edilen 1.860 öğrenci, 23 Kasım 2026 tarihinde görevlerine başlayarak 11 Haziran 2027 tarihine kadar BEUN bünyesinde deneyim kazanma fırsatı bulacak.

Kaynak: İHA
Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldakEğitimİŞKURSon Dakika

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