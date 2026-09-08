Bilecik'te 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları Şimşek başkanlığında ele alındı - Son Dakika
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Bilecik'te 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları Şimşek başkanlığında ele alındı

Bilecik\'te 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları Şimşek başkanlığında ele alındı
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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığındaki toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda kent genelinde yürütülen çalışmalar ve yenilikçi eğitim yaklaşımları ele alındı.

Bilecik'te yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilçe milli eğitim müdürleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katıldı. Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda kent genelinde yürütülen eğitim çalışmaları ve bu çalışmaların yeni eğitim öğretim yılına yansımaları değerlendirildi. Öğrencileri merkeze alan yenilikçi eğitim yaklaşımlarının yanı sıra yeni döneme ilişkin stratejik hedefler ve öncelikler ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2026-2027 eğitim öğretim yılına öğrencilerimizin ihtiyaçlarını merkeze alan, nitelikli ve yenilikçi bir eğitim anlayışıyla hazırlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Amacımız, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini de destekleyen güçlü bir eğitim ortamı oluşturmak. Tüm eğitim camiamızla birlikte yeni dönemde de öğrencilerimizin geleceğine yön verecek çalışmaları hayata geçirmek için gayret göstereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bilecik'te 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları Şimşek başkanlığında ele alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları Şimşek başkanlığında ele alındı - Son Dakika
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