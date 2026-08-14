Bilecik'te Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı

Bilecik\'te Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü, 2026 yaz tatili yer değiştirme sonuçlarını duyurdu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 2026 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

İl Müdürü Serdal Şimşek, yaptığı açıklamada öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretlere bağlı yer değiştirme işlemlerinin, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildiğini belirtti.

Şimşek, "Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerimiz tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapabileceklerdir. İller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerimize yeniden tercih hakkı verilmiştir. Bu öğretmenlerimiz 12 Ağustos saat 16.00'ya kadar yeniden tercih yapabileceklerdir. Yeniden tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek atama sonuçları 12 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecektir. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerimiz ise tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 14 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapabileceklerdir" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bilecik'te Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Ay aracını 2027’nin ilk aylarında uzaya fırlatacak Türkiye Ay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya fırlatacak
Boğaz’da Perseid meteor yağmuru kameralara yansıdı Boğaz'da Perseid meteor yağmuru kameralara yansıdı
Bakan Gürlek’ten suç örgütlerine net mesaj: Devletten daha güçlü bir yapı yoktur Bakan Gürlek'ten suç örgütlerine net mesaj: Devletten daha güçlü bir yapı yoktur
Polis paniği can aldı “Ben sakat kalacağım, arkadaşım da öldü“ Polis paniği can aldı! "Ben sakat kalacağım, arkadaşım da öldü"
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
Tesettür giyimin lideri Süleymancılara operasyonda Armine de listede Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

09:22
Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay Yeni TCK’nın mimarı da gözaltında
Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay! Yeni TCK'nın mimarı da gözaltında
09:16
Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı
Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler! Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı
08:52
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü Dev zam pompaya yansıdı
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı
08:39
Transfer yapmayan Galatasaray’da şok ayrılık gelişmesi
Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi
08:08
Tarihi konuşmaya saatler kaldı Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
07:43
Piyasalar allak bullak Rüzgar tersine döndü
Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 12:18:43. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.