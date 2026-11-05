Bingöl’de okul güvenliği için emniyet ve eğitim müdürlüğünden ortak denetim - Son Dakika
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Bingöl’de okul güvenliği için emniyet ve eğitim müdürlüğünden ortak denetim

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Bingöl’de okul güvenliği için emniyet ve eğitim müdürlüğünden ortak denetim
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Bingöl’de öğrencilerin güvenli ve huzurlu ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul güvenliğine yönelik inceleme ve değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.

Bingöl'de öğrencilerin güvenli ve huzurlu ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul güvenliğine yönelik inceleme ve değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Aygül, okulları ziyaret ederek alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. Gerçekleştirilen ziyaretlere İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Bilal Ketenalp, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çocuk ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin yönetici ve birim amirleri, Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliği yetkilileri ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli de katıldı. Okul yöneticileriyle yapılan görüşmelerde, eğitim kurumlarında yürütülen güvenlik çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı.

Ziyaretlerde okul giriş ve çıkışlarında alınan güvenlik önlemleri, okul çevrelerinin denetimi, servis ve trafik güvenliği, bağımlılıkla mücadele, siber güvenlik ve güvenli internet kullanımı gibi konular değerlendirildi. Ayrıca öğrenciler arasında akran nezaketinin geliştirilmesi, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin sürdürülmesi, olası risklere karşı önleyici tedbirlerin artırılması üzerinde duruldu.

Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla emniyet ve eğitim birimleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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